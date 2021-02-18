Сочные и простые в приготовлении отбивные из курятины готовятся быстро, а съедаются еще быстрее.

Отбивные – одно из самых простых блюд, которое можно приготовить из мяса. Это довольно крупные куски мяса, отбитые специальным молотком до плоского состояния. Затем они панируются и обжариваются на разогретой сковороде или запекаются в духовке.

Куриные отбивные готовятся быстрее других, но при этом главное не пережарить – иначе они станут слишком сухими. Очень часто в отбивные из курятины помещаются кусочки сыра, зелени и сливочного масла, благодаря чему блюдо становится очень аппетитным и ароматным.

Отбивные из куриной грудки с сыром

Куриная грудка - 500 г

Сыр твердый - 100 г

Сметана - 2 ст. л.

Яйца - 2 шт.

Мука - 3 ст. л.

Подсолнечное масло - 50 мл

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Филе куриной грудинки разрезать на порции и слегка отбить. Посолить и поперчить по вкусу.

Читайте такжеНежные тефтели с рисом: как приготовить аппетитное блюдоДля кляра взбить яйца. Добавить сметану и соль. Можно порезать немного зелени. Перемешать яйца со сметаной и всыпать муку. Кляр для отбивных должен быть по консистенции, как тесто на оладьи.

Отбивную положить в кляр.

На горячую сковороду налить подсолнечное масло и выложить отбивные. На каждую отбивную сверху положить тертый сыр, а поверх него – кляр.

Обжарить отбивные с одной стороны и перевернуть на другой. В результате получаются отбивные в кляре с прослойкой сыра.

Отбивные из курицы с сыром в духовке

Филе куриное - 400 г

Помидоры - 2 шт.

Лук зеленый - 2-3 шт.

Майонез - 1 ст. л.

Сыр твердый - 3 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Овощи и филе помыть, обсушить, сыр натереть на крупной терке.

Разрезать филе вдоль на две части, выложить в пищевой пакет и отбить молотком для отбивных.

Переложить филе в форму для запекания, немного смазать майонезом, посолить и поперчить. Посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Далее выложить слой нарезанных тонкими ломтиками помидоров. Сверху нанести тоненькую сеточку майонеза (вместо него по желанию можно взять натуральный йогурт или жирную сметану). Посыпать отбивные натертым твердым сыром.

Разогреть духовку до 180°С и запекать до готовности, 20-25 минут.

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Автор: УНИАН