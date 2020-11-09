Тушеная капуста с грибами – прекрасное блюдо, которое является питательным, но при этом очень легким и полезным. Ее можно подавать и как гарнир, и как самостоятельное блюдо.
Готовится она достаточно просто и быстро, но это зависит от используемых вида грибов. Тушить капусту можно с любыми грибами: как магазинными вешенками или шампиньонами, так и с любыми лесными грибами.
Тушеная капуста с грибами
- Грибы - 500 г
- Растительное масло - 5-6 ст. л.
- Лук репчатый - 2 шт.
- Томат-пюре - 2 ст. л.
- Капуста - 1 кг
- Уксус 3% - 1 ст. л.
- Сахар - 1 ст. л.
- Мука - 1 ст. л.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Бульон грибной (или вода) - 0,5 ст.
- Перец черный молотый - 0,25-0,5 ч. л.
- Соль - 0,5-1 ст. л.
Почистить и помыть лук. Нарезать тонкими кольцами или полукольцами.
Грибы промыть, очистить. Ошпарить их кипятком, порезать на кусочки.
Читайте такжеСочный пирог с грибами: как приготовить ароматную выпечкуНагреть сковороду, налить 2-3 столовые ложки масла. Обжарить на сковороде грибы на среднем огне вместе с луком. Жарить, помешивая, 10 минут.
Капусту нашинковать, положить в кастрюлю, добавить столовую ложку масла, 0,5 стакана воды или грибного бульона.
Накрыть кастрюлю крышкой и тушить на самом маленьком огне капусту 40 минут.
Добавить поджаренные с луком грибы, томат-пюре, уксус (если используется квашеная капуста, то можно не добавлять), сахар, соль, лавровый лист, перец и хорошо перемешать.
Продолжать тушить капусту с грибами до готовности еще 10 минут.
Тем временем разогреть сковороду, налить 2 столовые ложки масла. Добавить муку и обжарить до однородного состояния, в течение одной минуты постоянно размешивая.
Когда тушеная капуста с грибами будет готова, добавить обжаренную с маслом муку, размешать и прокипятить.
Тушеная капуста с грибами и картофелем
- Капуста - 0,5 кочана
- Лук - 1 шт.
- Картофель - 4-5 шт.
- Грибы сушеные маленькие - 15-20 шт.
- Петрушка - несколько веточек
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Уксус 6% - по желанию
- Масло растительное - 2-3 ст. л.
Предварительно залить сушеные грибы кипящей водой, накрыть крышкой и дать им набухнуть несколько часов.
Все овощи помыть под проточной водой. Очистить лук и картофель.
Разогреть в сковороде масло. Отжать грибы (воду, в которой они находились, не выливать), крупные разрезать на четыре части. Обжарить грибы до румяной корочки.
Добавить нарезанный лук, обжарить вместе с грибами 5 минут.
Нарезать тонкой соломкой капусту, обжарить вместе с грибами 5-7 минут.
Как только капуста станет слегка мягкой, следует сразу добавлять картофель. Перемешайте, убавить огонь, накрыть крышкой и тушить 10-15 минут.
Влить воду от грибов, слегка посолить, поперчить. При желании можно добавить немного уксуса для кислоты. Тушить на тихом огне до полной готовности картофеля. На этом этапе можно добавить чеснок и лавровый лист.
Когда картофель будет полностью готов, порезать зелень, посыпать им овощи. При необходимости еще посолить и поперчить, перемешать и выключить плиту.
Тушеная капуста с шампиньонами и свиной грудинкой
- Белокочанная капуста - 600-700 г
- Шампиньоны - 300 г
- Варено-копченая свиная грудинка - 100 г
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Сладкая паприка - 1 ст. л.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке. Свиную грудинку нарезать небольшими кусочками, выложить на разогретую сковороду и прогреть. Добавить лук и морковь, обжарить все вместе до золотистого цвета.
Читайте такжеВкусные блюда с брокколи: как приготовить суп, запеканку и пирогКапусту нашинковать. Выложить ее в сковороду к луку и моркови, посолить, поперчить, перемешать. Готовить на среднем огне, пока капуста не уменьшится в объеме, затем накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 30 минут.
Шампиньоны нарезать тонкими полукольцами. Выложить их в сухую сковороду без масла, выпарить жидкость и обжарить в течение 3-4 минут.
Вбросить к капусте шампиньоны и перемешать. Добавить паприку и лавровый лист, перемешать и тушить под крышкой на медленном огне еще около 15 минут.
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