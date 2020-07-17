Завтра известный одесский ресторатор Либкин в прямом эфире приготовит котлеты из кролика и необычное пюре (видео)

Помогать Либкину будет специалист по коммуникациям и издатель Даша Заривная.

Завтра, 18 июля, известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире приготовит котлеты из кролика и пюре Беньё.

Помогать ему будет специалист по коммуникациям и издатель Даша Заривная.

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Трансляцию можно посмотреть на личной странице Саввы Либкина в Facebook в 11.00. УНИАН, являясь информационным партнером, транслирует процесс приготовления в прямом эфире.

"Завтра я приготовлю котлеты из кролика и пюре Беньё. Помогать мне будет специалист по коммуникациям и издатель Даша Заривная. Вместе мы покажем, как сделать простое блюдо особенным", - отметил сам маэстро кулинарии.

Эфир пройдёт в ресторане «Дача». Подавать блюдо гостям начнём с 12:30.

Все желающие могут задать свои вопросы в комментариях под видео.

Напомним, на прошлых выходных Либкин приготовил жаркое с черносливом.

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