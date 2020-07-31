Домашний майонез за пять минут: проверенный рецепт

Простой способ приготовления популярного соуса в домашних условиях.

Майонез – это холодный соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса, соли и сахара.

Существует несколько версий происхождения этого соуса и его названия.

Чаще всего его связывают с городом Маон, столицей Менорки – одного из Балеарских островов. В 1756 году его захватили французы под командованием герцога де Ришелье. Тогда из доступного провианта остались лишь индюшачьи яйца, оливковое масло и лимоны. Именно в этих условиях один находчивый кулинар придумал соус, с которым даже простые блюда пошли на ура.

Майонез: классический рецепт

Этот соус можно использовать как заправку при приготовлении салатов и различных блюд, так и подавать отдельно к уже готовым блюдам.

Ингредиенты

Масло растительное – 1 ст.

Яйцо куриное – 1 шт.

Лимон 1/8 – шт

Горчица – 1 ч. л.

Соль – 0.5 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления

Подготовьте необходимые ингредиенты. Для правильной консистенции майонеза все продукты должны быть одинаковой комнатной температуры.

Влейте масло в чашу для взбивания. Туда же добавьте горчицу, соль, сахар.

Важно понимать, что вкус горчицы очень влияет на готовый майонез, он может получиться либо нежный, либо более пикантный.

Влейте сок лимона. Это примерно 1 ст.л. Вбейте в чашу яйцо. Опустите в чашу погружной блендер на самое дно так, чтобы он полностью покрыл желток. И начинайте взбивать на высокой скорости.

Довольно быстро майонез становится густым и не течет, это говорит о его готовности. Как только вы добились консистенции майонеза, перестаньте взбивать. Если майонез перевзбить, он может стать жидким. Также на его густоту и вкус влияет качество растительного масла.

Полезные советы

Читайте такжеАджика классическая: как быстро и легко приготовить ароматную приправу домаВкус приготовленного по основному рецепту соуса можно разнообразить.

Так, например, с рыбой будет прекрасно сочетаться майонез с томатной пастой, а в соус, приготовленный для мяса, можно добавить натертый хрен или измельченные корнишоны.

Вкус овощных салатов подчеркнет майонез с укропом.

Пикантный соус получится, если добавить апельсиновый сок, яблочное пюре, чеснок, эстрагон.

Следует помнить, что срок годности домашнего майонеза - не более двух дней.

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