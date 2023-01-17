Ароматный домашний чесночный соус идеально подойдет к мясу, рыбе и морепродуктам. Очень хорошо такой соус сочетается с жареной или вареной картошкой, а ещё им заправляется домашняя шаурма. В отличие от майонеза, блюда с таким соусом можно запекать в духовке.
- Чесночный соус на сливках
- Чесночный соус с сыром
- Зеленый соус с запеченным чесноком.
- Чесночно-сметанный соус
Ранее мы рассказывали, какие острые рецепты могут приготовить любители пряностей.
Чесночный соус на сливках
Очень нежный по вкусу соус, который идеально подойдет к мясу, морепродуктам и пасте.
Ингредиенты:
- сливочное масло - 1 ст.л.;
- сливки жирностью не менее 30% - 300 мл;
- чеснок - 5 зубчиков;
- соль, перец молотый, мускатный орех по вкусу.
Разогреть сковороду на небольшом огне и растопить сливочное масло. Чеснок пропустить через пресс или мелко нарезать. Обжаривать чеснок на сливочном масле около минуты, постоянно помешивая. Влить в сковороду сливки и довести до кипения. Добавить соль, перец и мускатный орех по вкусу. Готовить соус ещё 10-15 минут после закипания на небольшом огне, пока он не загустеет.
Чесночный соус с сыром
Для рецепта важно выбрать качественный сыр, иначе соус будет неоднородным и расслоится.
Ингредиенты:
- чеснок - 3 зубчика;
- сыр твердый - 100 г;
- сливки 30% - 100 мл;
- соль, перец молотый по вкусу.
Сыр натереть на мелкой тёрке. Чеснок выдавить через пресс или мелко порубить. Смешать сыр, чеснок, сливки, соль и специи в железной или стеклянной ёмкости. Поместить посуду со смесью над кастрюлей с кипящей водой и перемешать соус до однородности и загустения.
Зеленый соус с запеченным чесноком.
Соус с запеченным чесноком очень ароматный и не такой острый по вкусу.
Ингредиенты:
- петрушка и кинза - 3-4 веточки;
- чеснок - 3 головки;
- подсолнечное масло - 100 мл;
- соль, перец по вкусу.
Чеснок очистить от верхней шелухи промыть и обсушить. Разрезать каждую головку пополам, но зубчики не чистить. Завернуть каждую половинку головки в фольгу и запекать чеснок 30 минут при 180°. Остудить чеснок и выдавить запечённую мякоть из оболочки. Перебить в блендере чеснок, подсолнечное масло, соль, перец и листья зелени до однородности.
Чесночно-сметанный соус
Такой соус отлично подходит к мясу и домашней шаурме, а также как заправка на салаты.
Ингредиенты:
- чеснок - 3-4 зубчика;
- укроп - небольшой пучок;
- сметана 20% - 200 г;
- огурец соленый - 1 шт.;
- соль, перец по вкусу.
Чеснок пропустить через пресс, а зелень и огурец мелко нарезать. Перемешать ингредиенты с жирной сметаной, посолить и поперчить по вкусу. Соленые огурцы можно заменить на свежие или просто убрать.