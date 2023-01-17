Чесночный соус отлично подойдет к овощам, шашлыку, пасте и пицце.

Ароматный домашний чесночный соус идеально подойдет к мясу, рыбе и морепродуктам. Очень хорошо такой соус сочетается с жареной или вареной картошкой, а ещё им заправляется домашняя шаурма. В отличие от майонеза, блюда с таким соусом можно запекать в духовке.

Ранее мы рассказывали, какие острые рецепты могут приготовить любители пряностей.

Чесночный соус на сливках

Очень нежный по вкусу соус, который идеально подойдет к мясу, морепродуктам и пасте.

Видео дня

Ингредиенты:

сливочное масло - 1 ст.л.;

сливки жирностью не менее 30% - 300 мл;

чеснок - 5 зубчиков;

соль, перец молотый, мускатный орех по вкусу.

Разогреть сковороду на небольшом огне и растопить сливочное масло. Чеснок пропустить через пресс или мелко нарезать. Обжаривать чеснок на сливочном масле около минуты, постоянно помешивая. Влить в сковороду сливки и довести до кипения. Добавить соль, перец и мускатный орех по вкусу. Готовить соус ещё 10-15 минут после закипания на небольшом огне, пока он не загустеет.

Чесночный соус с сыром

Для рецепта важно выбрать качественный сыр, иначе соус будет неоднородным и расслоится.

Ингредиенты:

чеснок - 3 зубчика;

сыр твердый - 100 г;

сливки 30% - 100 мл;

соль, перец молотый по вкусу.

Сыр натереть на мелкой тёрке. Чеснок выдавить через пресс или мелко порубить. Смешать сыр, чеснок, сливки, соль и специи в железной или стеклянной ёмкости. Поместить посуду со смесью над кастрюлей с кипящей водой и перемешать соус до однородности и загустения.

Зеленый соус с запеченным чесноком.

Соус с запеченным чесноком очень ароматный и не такой острый по вкусу.

Ингредиенты:

петрушка и кинза - 3-4 веточки;

чеснок - 3 головки;

подсолнечное масло - 100 мл;

соль, перец по вкусу.

Чеснок очистить от верхней шелухи промыть и обсушить. Разрезать каждую головку пополам, но зубчики не чистить. Завернуть каждую половинку головки в фольгу и запекать чеснок 30 минут при 180°. Остудить чеснок и выдавить запечённую мякоть из оболочки. Перебить в блендере чеснок, подсолнечное масло, соль, перец и листья зелени до однородности.

Чесночно-сметанный соус

Такой соус отлично подходит к мясу и домашней шаурме, а также как заправка на салаты.

Ингредиенты:

чеснок - 3-4 зубчика;

укроп - небольшой пучок;

сметана 20% - 200 г;

огурец соленый - 1 шт.;

соль, перец по вкусу.

Чеснок пропустить через пресс, а зелень и огурец мелко нарезать. Перемешать ингредиенты с жирной сметаной, посолить и поперчить по вкусу. Соленые огурцы можно заменить на свежие или просто убрать.

Вас также могут заинтересовать новости: