УНИАН собрал три вкусных "горячих" рецепта для любителей острого.

Острые блюда очень популярны в странах Азии и Центральной Америки, но в украинской кухне мало пряной еды. Поэтому в поисках острых рецептов обычно приходится обращаться к разным кухням мира. УНИАН собрал три вкусных и "горячих" рецепта для всех любителей острого.

Острое лобио из красной фасоли

Лобио - это грузинское блюдо из вареной фасоли с различными пряностями и острым перцем.

Ингредиенты:

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красная фасоль - 500 г;

лук - 1 шт.;

помидоры - 2 шт.;

болгарский перец - 1 шт.;

томатная паста - 2 ст.л.;

чеснок - 2 зубч.;

перец острый стручковый - 0,5 шт.;

грецкие орехи - 70 г;

подсолнечное масло - 2 ст.л.;

базилик, кинза - 2 ст.л. рубленной зелени;

приправа хмели-сунели - по вкусу.

Фасоль промыть несколько раз и замочить на ночь в холодной воде. Отварить фасоль в подсоленной воде до готовности (60-90 минут). Лук и болгарский перец нарезать мелким кубиком, а помидоры перебить блендером. Грецкие орехи перебить блендером или пропустить через мясорубку, а чеснок измельчить. Мелко порубить зелень.

На сковороде с толстым дном разогреть подсолнечное масло. Обжарить лук и болгарский перец 5 минут, затем добавить в сковороду томатное пюре и томатную пасту. Ещё через несколько минут выложить в скороду вареную фасоль и тушить около 10 минут. Последними добавить в сковороду грецкие орехи, чеснок, острый перец, хмели-сунели, зелень, соль. Тушить все вместе 20 минут на слабом огне под закрытой крышкой.

Острые жареные куриные крылышки

Острые крылышки - популярная закуска из фастфуда, приготовленная в домашних условиях из проверенных продуктов.

Ингредиенты:

куриные крылышки - 10 шт. или 800 г;

яйца - 2 шт.;

молоко - 100 мл;

паприка молотая - 0,5 ч.л.;

чесночный порошок - 0,5 ч.л.;

мука - 100 г;

кукурузные хлопья несладкие или крошки батона - 150 г;

подсолнечное масло - 150 г;

соль, перец по вкусу.

Куриные крылышки промыть, выложить в кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и варить крылышки 5 минут. Затем оставить их остывать в бульоне. Кукурузные хлопья без сахара или крошки сухого батона измельчить в блендере - это будет панировка.

Яйца комнатной температуры взбить венчиком с теплым молоком. Добавить в смесь соль и специи, перемешать до однородности.

Крылышки достать из бульона и сразу обвалять в муке, пока они влажные. Затем окунуть крылышки в яичную смесь и сразу обвалять в сухарях. Запанированные крылышки выложить на миску и оставить на 10 минут. За это время разогреть масло в глубокой сковороде или сотейнике. Жарить крылышки по 1 минуте с каждой стороны в кипящем масле. Удобно держать крылышки вилкой или щипцами.

Хрен со свеклой

Ингредиенты:

корень хрена - 300 г;

свекла мелкая - 2 шт.;

соль - 1,5 ч.л.;

сахар - 1,5 ч.л.;

уксус - 4 ч.л.;

вода - 300 мл.

Корень хрена помыть и натереть на мелкой терке. Чищенную и помытую свеклу натереть на крупной терке. Залить свеклу кипятком и оставить на 15 минут. Затем слить жидкость и смешать свеклу с хреном. Добавить сахар, соль и уксус. Закрыть хрен в банке с крышкой и поставить соус в холодильник на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

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