Это блюдо можно приготовить в любой момент - и для повседневного ужина, и для праздничного стола.

Салаты из пекинской капусты одни из самых простых и вкусных, ведь с таким овощем удачно сочетаются практически любые продукты, так что, салат из пекинской капусты и кукурузы, а также сочетание с огурцом - это уже банально. УНИАН расскажет, какой рецепт использовать, чтобы все ахнули!

Салат из пекинской капусты с курицей - лучший рецепт

Ингредиенты:

1 средняя пекинская капуста

1 баночка кукурузы

3 яйца

1 большое куриное филе

майонез

специя "Карри"

Запоминайте, как делается этот салат из пекинской капусты

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Сначала вам нужно тщательно вымыть капусту и мелко ее нашинковать. Затем пересыпать в подготовленную емкость, туда же добавить консервированную кукурузу. Отварить 3 куриных яйца, нарезать кубиком, выложить к остальным ингредиентам. Куриное филе вымыть, нарезать слайсами, обжарить на растительном масле с добавлением специи "Карри". Когда курица немного остынет, соединить ее с овощами и яйцами. Заправить салат майонезом, перемешать и подавать к столу.

По такому же принципу можно приготовить салат с пекинской капустой и крабовыми палочками - в таком случае вам нужно будет взять вместо куриного филе 200 гр "рыбного" ингредиента и использовать его вместо птицы.

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