Салаты из пекинской капусты одни из самых простых и вкусных, ведь с таким овощем удачно сочетаются практически любые продукты, так что, салат из пекинской капусты и кукурузы, а также сочетание с огурцом - это уже банально. УНИАН расскажет, какой рецепт использовать, чтобы все ахнули!
Салат из пекинской капусты с курицей - лучший рецепт
Ингредиенты:
- 1 средняя пекинская капуста
- 1 баночка кукурузы
- 3 яйца
- 1 большое куриное филе
- майонез
- специя "Карри"
Запоминайте, как делается этот салат из пекинской капусты
Сначала вам нужно тщательно вымыть капусту и мелко ее нашинковать. Затем пересыпать в подготовленную емкость, туда же добавить консервированную кукурузу. Отварить 3 куриных яйца, нарезать кубиком, выложить к остальным ингредиентам. Куриное филе вымыть, нарезать слайсами, обжарить на растительном масле с добавлением специи "Карри". Когда курица немного остынет, соединить ее с овощами и яйцами. Заправить салат майонезом, перемешать и подавать к столу.
По такому же принципу можно приготовить салат с пекинской капустой и крабовыми палочками - в таком случае вам нужно будет взять вместо куриного филе 200 гр "рыбного" ингредиента и использовать его вместо птицы.