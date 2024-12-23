Салат Оливье можно сделать еще вкуснее, если знать одну маленькую хитрость.

Рецепт Оливье был придуман в 19 веке, тогда этот салат готовили с раковыми шейками, телячьим языком, рябчиками и икрой. В Советском союзе рецепт изменили, адаптировав под продуктовую корзину обычного рабочего, но и сейчас в привычную технологию можно внести свои коррективы.

Как сделать Оливье еще вкуснее - рецепт идеального салата

Стандартный рецепт Оливье состоит из отварного картофеля, моркови, консервированного горошка, майонеза, соленых огурцов и колбасы. Обычно хозяйки просто варят в мундире картофель, морковь, затем чистят их и нарезают кубиками. Так же точно измельчают колбасу и огурцы, соединяют ингредиенты в одной емкости, добавляют к ним консервированный горошек, заправляют майонезом, перемешивают и подают к столу.

На самом деле, есть несколько секретов, как сделать блюдо еще вкуснее:

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запекайте картофель и морковь в духовке;

если варили в мундире на плите, дайте им постоять 8 часов, не чистите сразу после остывания;

используйте репчатый лук, маринованный в яблочном уксусе, вместо него можно добавить в салат зеленый лук;

если не знаете, чем можно заменить огурец в оливье - кладите яблоко или грушу;

вместо консервированного горошка попробуйте свежемороженый;

колбасу допустимо заменить на индейку или курицу, еще лучше - взять ассорти разных мясных продуктов;

всегда нарезайте ингредиенты одинаково - это влияет на вкус салата.

Топинамбур или пареная репа - то, чем заменить картошку в оливье получится у каждой хозяйки, правда, здесь лучше ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения. Далеко не всем нравятся эти два овоща.

Чем заправить Оливье для шикарного вкуса

Самое важное в любом салате - это не только сочетание ингредиентов и способ нарезки, но и заправка. Если она неудачная, то может испортить вкус блюда. Если не знаете, чем заменить майонез в Оливье, попробуйте не использовать магазинный. Вы не можете гарантировать качество купленного продукта - сделайте домашний.

Ингредиенты:

яичные желтки - 2 шт;

лимонный сок - 2 ст.л;

оливковое масло первого холодного отжима - 240 мл;

дижонская горчица - 1 ч.л;

соль.

Возьмите высокий стакан для блендера, вбейте туда желтки, влейте лимонный сок, добавьте горчицу и посолите. В течение 10 секунд взбейте массу блендером до однородной консистенции. Не выключая блендер, медленно влейте масло. Взбивайте дальше, пока соус не станет однородным и не загустеет. Как правило, на это уходит не более 5 минут. Такой домашний майонез точно украсит вкус Оливье и не испортит его, к тому же, окажется более полезным для здоровья ввиду отсутствия разных пищевых добавок и консервантов.

Но если вы не хотите тратить время на приготовление соуса, или у вас попросту не хватает часов в сутках на дополнительные кулинарные действия, просто смешайте покупной майонез с греческим йогуртом или сметаной, тогда салат по вкусу будет мягче. В крайнем случае майонез можно совсем заменить любым из этих двух продуктов, но тогда придется довести Оливье до вкуса с помощью специй.

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