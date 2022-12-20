Какие обалденные бутерброды можно подать на праздничный стол - узнайте в материале УНИАН.

Новогодние бутерброды - это не только способ быстро утолить голод, но и настоящее спасение для кулинаров. Они могут послужить перекусом между блюдами, закуской и даже украшением стола.

Рассмотрим, какие бутерброды на праздничный стол на скорую руку можно приготовить, если до Нового года-2023 осталось совсем немного.

Ранее УНИАН писал, какие полезные салаты можно подать к праздничному столу.

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Полосатые бутерброды

хлеб - 8 кусочков;

маслины - 1 упаковка;

сыр - 100 г;

морковь - 3 шт.;

яйца - 3 шт.;

чеснок;

майонез.

Возьмите отварные яйца и морковь. Затем натрите на терке чеснок и сыр, соедините их с майонезом и желтками, приправьте и перемешайте. Получившуюся смесь нанесите на кусочки хлеба.

Для украшения нарежьте маслины маленькими кусочками, а затем мелко натрите белки и морковь. Выложите получившиеся смеси полосками на бутерброд.

Бутерброды Елочки

хлеб - 250 г;

огурец - 1 шт.;

плавленый сыр - 150 г;

яйца - 2 шт.;

горчица;

майонез.

Отварные яйца и сыр натрите на терке и перемешайте. В салатницу добавьте майонез и горчицу, снова перемешайте. Затем вырежьте ножом из ломтиков хлеба треугольники и смажьте их получившейся массой. Нарежьте огурец тонкими полукружочками и выложите их срезом вниз, имитируя ветви елки. Получившееся "дерево" можно украсить красной икрой, а также кружочками сыра или помидора.

Бутерброды с сыром и ветчиной

багет - 24 ломтика;

оливковое масло;

сыр бри - 300 г;

ветчина - 24 кусочка;

горчица.

Смажьте кусочки багета оливковым маслом и поставьте в нагретую до 180 градусов духовку. Через 10-15 минут достаньте и дайте им остыть. Затем нанесите на них сыр бри и выложите ветчину. Намажьте сверху горчицу по вкусу. Эти обалденные бутерброды на праздничный стол можно украсить любой зеленью, которая вам нравится.

Бутерброды с колбасой на праздничный стол

хлеб;

салями - 100 гр.;

огурец - 1 шт.;

сливочное масло - 100 гр.;

маринованные шампиньоны - 30 гр.;

укроп.

Бутерброды на праздничный стол с колбасой никогда не потеряют своей актуальности. Намажьте сливочное масло на хлеб, сверху положите нарезанную салями. Грибы порежьте тонкими пластинками и выложите на колбасу. Возле салями выложите брусочки из огурца. Сверху бутерброды можно посыпать петрушкой или укропом.

Бутерброды с крабовым салатом

багет или обычный хлеб - 1 шт.;

крабовые палочки - 150 г;

огурец - 70 г;

плавленый сыр - 100 г;

укроп;

майонез.

Нарежьте крабовые палочки и огурцы небольшими кубиками, сыр потрите на терке, а укроп порубите ножом. Перемешайте все, полив майонезом. Чтобы хлеб не проседал под салатом, его можно поджарить в духовке или на гриле. После этого выложите получившуюся смесь на ломтики.

Бутерброды со шпротами красивые

хлеб;

чеснок;

шпроты консервированные - 1 банка;

помидоры черри - 5 шт.;

майонез;

петрушка.

Смешайте измельченный чеснок с майонезом. Полученную массу нанесите на хлеб, посыпьте сверху петрушкой. Выложите на хлеб шпроты и украсьте бутерброды нарезанными тонкими кружочками помидорами.

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