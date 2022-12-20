Новогодние бутерброды - это не только способ быстро утолить голод, но и настоящее спасение для кулинаров. Они могут послужить перекусом между блюдами, закуской и даже украшением стола.
Рассмотрим, какие бутерброды на праздничный стол на скорую руку можно приготовить, если до Нового года-2023 осталось совсем немного.
Ранее УНИАН писал, какие полезные салаты можно подать к праздничному столу.
Полосатые бутерброды
- хлеб - 8 кусочков;
- маслины - 1 упаковка;
- сыр - 100 г;
- морковь - 3 шт.;
- яйца - 3 шт.;
- чеснок;
- майонез.
Возьмите отварные яйца и морковь. Затем натрите на терке чеснок и сыр, соедините их с майонезом и желтками, приправьте и перемешайте. Получившуюся смесь нанесите на кусочки хлеба.
Для украшения нарежьте маслины маленькими кусочками, а затем мелко натрите белки и морковь. Выложите получившиеся смеси полосками на бутерброд.
Бутерброды Елочки
- хлеб - 250 г;
- огурец - 1 шт.;
- плавленый сыр - 150 г;
- яйца - 2 шт.;
- горчица;
- майонез.
Отварные яйца и сыр натрите на терке и перемешайте. В салатницу добавьте майонез и горчицу, снова перемешайте. Затем вырежьте ножом из ломтиков хлеба треугольники и смажьте их получившейся массой. Нарежьте огурец тонкими полукружочками и выложите их срезом вниз, имитируя ветви елки. Получившееся "дерево" можно украсить красной икрой, а также кружочками сыра или помидора.
Бутерброды с сыром и ветчиной
- багет - 24 ломтика;
- оливковое масло;
- сыр бри - 300 г;
- ветчина - 24 кусочка;
- горчица.
Смажьте кусочки багета оливковым маслом и поставьте в нагретую до 180 градусов духовку. Через 10-15 минут достаньте и дайте им остыть. Затем нанесите на них сыр бри и выложите ветчину. Намажьте сверху горчицу по вкусу. Эти обалденные бутерброды на праздничный стол можно украсить любой зеленью, которая вам нравится.
Бутерброды с колбасой на праздничный стол
- хлеб;
- салями - 100 гр.;
- огурец - 1 шт.;
- сливочное масло - 100 гр.;
- маринованные шампиньоны - 30 гр.;
- укроп.
Бутерброды на праздничный стол с колбасой никогда не потеряют своей актуальности. Намажьте сливочное масло на хлеб, сверху положите нарезанную салями. Грибы порежьте тонкими пластинками и выложите на колбасу. Возле салями выложите брусочки из огурца. Сверху бутерброды можно посыпать петрушкой или укропом.
Бутерброды с крабовым салатом
- багет или обычный хлеб - 1 шт.;
- крабовые палочки - 150 г;
- огурец - 70 г;
- плавленый сыр - 100 г;
- укроп;
- майонез.
Нарежьте крабовые палочки и огурцы небольшими кубиками, сыр потрите на терке, а укроп порубите ножом. Перемешайте все, полив майонезом. Чтобы хлеб не проседал под салатом, его можно поджарить в духовке или на гриле. После этого выложите получившуюся смесь на ломтики.
Бутерброды со шпротами красивые
- хлеб;
- чеснок;
- шпроты консервированные - 1 банка;
- помидоры черри - 5 шт.;
- майонез;
- петрушка.
Смешайте измельченный чеснок с майонезом. Полученную массу нанесите на хлеб, посыпьте сверху петрушкой. Выложите на хлеб шпроты и украсьте бутерброды нарезанными тонкими кружочками помидорами.