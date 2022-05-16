Простой рецепт пастилы из фруктов читайте на УНИАН.

Пастила - это вкусный и полностью натуральный десерт из фруктов и меда или сахара. Это не только полезное лакомство, но и хороший способ на несколько месяцев сохранить вкус фруктов. Приготовить такие сладости можно из абсолютно любых фруктов. Готовится пастила несколько часов, но усилий от кулинара нужно минимум.

Фруктовая пастила - рецепт

Любые свежие фрукты.

Вода.

Лимонный сок.

Сахар или мед*

Корица, мускатный орех, гвоздика и другие специи по желанию.

*Сахар или мед в пастилу добавляют в том случае, если используются несладкие фрукты.

Фрукты вымыть, удалить косточки и кожуру при необходимости. Поместить фрукты в большую корзину и залить водой. Довести до кипения, накрыть крышкой и убавить огонь. Размять фрукты в пюре с помощью картофельного пресса или блендера. Если вы используете для пастилы бананы - их варить не нужно.

Добавить в пюре лимонный сок, сахар и специи при необходимости. Перелить пюре в кастрюлю и варить ещё 10 минут, постоянно помешивая. Протереть пюре через сито или пробить блендером - оно должно быть полностью однородным.

Выстлать пищевой пленкой противень для запекания. Вылить на противень пюре тонким слоем и разровнять. Сушить пюре в духовке при 60 градусах 8-12 часов. Фруктовая пастила готова, когда она уже не липкая и имеет гладкую поверхность. Готовую пастилу свернуть в трубочку и завернуть в бумагу. Хранить можно без холодильника.

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