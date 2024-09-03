Баклажаны на зиму готовят многие. Из овоща получаются отличные закуски и, конечно, салаты. Этот салат с красивым названием - "Татарская песня" - довольно простой, но сам рецепт интересен тем, что "синенькие" готовятся в маринаде из овощей и яблок. Кисло-сладкий вкус в сочетании с острым придает заготовке особой пикантности и делает его вкус ярким и насыщенным.
Салат "Татарская песня"
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов;
- 2 средних яблока;
- 2 шт. лука средней величины;
- 2 шт. моркови (средние);
- 2 шт. красного болгарского перца.
Маринад:
- 2 л молотых томатов;
- 2 стакана растительного масла;
- 1 стакан уксуса;
- 2 стакана сахара;
- 100 г соли;
- 1 ч. л. горького молотого красного перца;
- 1 ч. л. черного молотого перца.
- 2-3 головки чеснока.
Баклажаны нарезать длинными кусочками (не соломкой, а толще). Лук, морковь и болгарский перец пропустить через мясорубку. Смешать все ингредиенты для маринада, добавить измельченные на мясорубке овощи, поставить на огонь и кипятить 20 минут. Затем добавить баклажаны и варить 50 минут. За 10 минут до окончания варки добавить давленый чеснок (100 г).
Разложить салат по стерилизованным банкам и закатать стерилизованными крышками. Перевернуть, укутать и оставить их до полного остывания.
Совет: для надежности банки с салатом можно простерилизовать. Для этого нужно разложить салат по стерилизованным банкам, накрыть сверху стерилизованными крышками (не закатывать), поставить в кастрюлю - дно кастрюли выстелить полотенцем. Налить в кастрюлю теплую воду по "плечики" банок, поставить на огонь и довести до кипения. Кипятить 15 минут. Затем банки достать, закатать, перевернуть и оставить остывать.
Из указанного количества ингредиентов получается 12 пол-литровых баночек салата.
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