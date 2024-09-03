Пока есть баклажаны, закатайте несколько баночек по этому рецепту.

Баклажаны на зиму готовят многие. Из овоща получаются отличные закуски и, конечно, салаты. Этот салат с красивым названием - "Татарская песня" - довольно простой, но сам рецепт интересен тем, что "синенькие" готовятся в маринаде из овощей и яблок. Кисло-сладкий вкус в сочетании с острым придает заготовке особой пикантности и делает его вкус ярким и насыщенным.

Салат "Татарская песня"

Ингредиенты:

1 кг баклажанов;

2 средних яблока;

2 шт. лука средней величины;

2 шт. моркови (средние);

2 шт. красного болгарского перца.

Маринад:

Видео дня

2 л молотых томатов;

2 стакана растительного масла;

1 стакан уксуса;

2 стакана сахара;

100 г соли;

1 ч. л. горького молотого красного перца;

1 ч. л. черного молотого перца.

2-3 головки чеснока.

Баклажаны нарезать длинными кусочками (не соломкой, а толще). Лук, морковь и болгарский перец пропустить через мясорубку. Смешать все ингредиенты для маринада, добавить измельченные на мясорубке овощи, поставить на огонь и кипятить 20 минут. Затем добавить баклажаны и варить 50 минут. За 10 минут до окончания варки добавить давленый чеснок (100 г).

Разложить салат по стерилизованным банкам и закатать стерилизованными крышками. Перевернуть, укутать и оставить их до полного остывания.

Совет: для надежности банки с салатом можно простерилизовать. Для этого нужно разложить салат по стерилизованным банкам, накрыть сверху стерилизованными крышками (не закатывать), поставить в кастрюлю - дно кастрюли выстелить полотенцем. Налить в кастрюлю теплую воду по "плечики" банок, поставить на огонь и довести до кипения. Кипятить 15 минут. Затем банки достать, закатать, перевернуть и оставить остывать.

Из указанного количества ингредиентов получается 12 пол-литровых баночек салата.

Ранее мы рассказывали, как приготовить маринованное сало по-украински на зиму.

Вас также могут заинтересовать новости: