Сало в банке на зиму готовится очень просто, но от него все в восторге.

Те, кто пробовал маринованное сало в специях по этому рецепту, знают, что оно получается невероятно вкусным и ароматным. Баночка такой заготовки - как палочка-выручалочка, когда в доме нет ничего готового, нужно что-то взять с собой на перекус или поставить на стол гостям.

Готовится такое сало в банке на зиму сухим способом - маринуется в пряностях. Но пробовать его можно буквально сразу.

Консервированное сало в банке на зиму

Ингредиенты (на 3 банки обЪемом 1 л):

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2,5 кг сала с проростью (подчеревина) или обычного;

1 ст. л. без горки (20 г) соли;

1 пакетик (20 г) приправы к салу.

Нужно нарезать сало на порционные куски (которые поместились бы в литровую банку). Соль смешать с приправой и в этой смеси хорошо обвалять все куски сала. Плотно уложить сало в литровые банки, прикрыть их сверху закаточными крышками. Поставить в холодную духовку, включить ее на 200°С и подождать, пока сало не начнет "кипеть" в банках. Уменьшить температуру до 120°С и запекать еще около 1,5 часа. Затем закатать крышками.

Если сало тонкое (без прослоек мяса), оно в духовке выжарится больше - в этом случае нужно готовое сало из одной банки разложить по другим банкам так, чтобы в каждой банке оно было максимально плотно уложено.

Хранить заготовку лучше в холодильнике, погребе или кладовке.

Ранее мы рассказывали, как делается засолка сала горячим способом.

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