Сделайте несколько баночек, выбрав парочку из этих рецептов - такая маринованная свекла на зиму обязательно выручит вас.

Тертая свекла на зиму для борща и "шубы", свекольная "икра" и маринованная целиком, без стерилизации и под капроновой крышкой - собрали всевозможные рецепты, что можно сделать из этого овоща, чтобы зимой не тратить времени и сэкономить.

Свекла на зиму для борща

Тертая свекла на зиму в банках отлично подходит и для приготовления борща и в салаты, а еще ее просто можно подавать как гарнир. Готовится такая тертая свекла на зиму без стерилизации. Этот рецепт был популярен в советское время, поэтому его еще называют свекла на зиму как в СССР.

Ингредиенты:

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свекла - 3 кг;

растительное масло - 150 мл;

соль - 2 ч. л. (с горкой);

сахар - 6 ст. л. (с горкой);

лимонная кислота - 2 ч. л. (без горки).

Отварите свеклу, остудите и очистите. Натрите на крупной тёрке, отправьте в кастрюлю, добавьте масло, соль, сахар, лимонный сок, перемешайте. Доведите до кипения и протушите в течение 15 минут, периодически помешивая. Разложите по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки вверх дном и укутайте. После остывания храните в темном и прохладном месте.

Свекла на зиму для шубы готовится точно так же. Как вариант - можно заморозить овощ. Для этого отварите свеклу, остудите, почистите и натрите на крупной терке. Разложите по пакетам и отправьте в морозилку.

Свекла на зиму, маринованная соломкой

Свекла, маринованная на зиму с пряностями, отлично идет как самостоятельная закуска или же как добавка в другие салаты. Она же - свекла на зиму для борща с уксусом.

Ингредиенты:

свекла - 1 кг;

вода - 1 л;

соль - 1 ст. л.;

сахар - 1 ст. л.;

лавровый лист - 2 шт.;

гвоздика - 2-3 бутона;

черный перец горошком - 8 шт.;

уксус (9%) - 70 мл.

Отварите свеклу до готовности, остудите, очистите и нарежьте соломкой. Смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист, гвоздику и перец горошком, доведите до кипения и проварите 5 минут. Отправьте в маринад свеклу, доведите до кипения, влейте уксус и варите еще 2 минуты. Разложите по стерилизованным банкам - вместе с маринадом. Закатайте, переверните и укутайте - до полного остывания.

Свекла с чесноком на зиму

Такая свекла, маринованная на зиму в банках - это отличная закуска. Ее маринуют ломтиками, а пожеланию, кроме остальных специй, можно добавить другие пряности - например, зерна кориандра и гвоздику.

Ингредиенты:

свекла - 1-1,5 кг;

чеснок - 1 головка;

лавровый лист - 3-4 шт.

Для маринада (на 3 л):

вода 2-2,5 л;

уксус (9%) - 150-100 г;

сахар - 5 ст. л.;

соль - 3 ст. л. (или по вкусу);

душистый перец горошком;

черный перец горошком.

Отварите или запеките свеклу, остудите и очистите. Нарежьте ломтиками среднего размера, разложите по стерилизованным банкам, перекладывая зубчиками чеснока и лавровым листом. Отправьте в кипящую воду, соль, сахар, пряности, проварите 2 минуты. Залейте маринад в банки, добавьте уксус, накройте крышкой и хорошо встряхните.

Хранится такая свекла на зиму под капроновой крышкой в холодильнике.

Свекла по-корейски на зиму

Консервированная свекла на зиму с приправой для корейской моркови получается ароматной и слегка пряной.

Ингредиенты:

свекла - 1 кг;

репчатый лук - 2 шт.;

растительное масло - 200 мл;

приправа для моркови по-корейски - 1 пакет;

соль - по вкусу;

сахар - по вкусу;

уксус (9%) - 100 мл.

Натрите очищенную свеклу на терке для моркови по-корейски. Измельчите лук и слегка обжарьте. Смешайте свеклу и лук, добавьте приправу, соль, сахар, уксус, перемешайте. Оставьте мариноваться на 2-3 часа. Разложите по стерилизованным банкам, прикройте крышками. Выстелите дно кастрюли полотенцем и поставьте банки, налейте воду - она должна доходить по "плечики" банок. Доведите воду до кипения и стерилизуйте еще 15 минут. Достаньте банки и закатайте. Переверните, укутайте и остудите.

Целая свекла с уксусом на зиму

Если нет времени отваривать и тереть, то свеклу можно закатать в банки целиком. Ее потом можно использовать для салатов или вторых блюд.

Ингредиенты:

небольшая свекла – 1-1,3 кг;

черный перец горошком - 5 шт.;

душистый перец горошком - 2 шт.;

лавровый лист - 1 шт.;

вода - 500 мл;

соль - 1 ст. л.;

сахар - 1/2 ст. л.;

уксус 9% - 1 ст. л.

Отварите свеклу - она должна легко протыкаться ножом. Остудите, очистите. В стерилизованную банку положите перец, лавровый лист, овощи - их следует плотно уложить. Смешайте воду, соль, сахар, доведите до кипения, проварите 2 минуты. Добавьте уксус, перемешайте, залейте маринад в банку, прикройте крышкой.

Выстелите дно кастрюли полотенцем, поставьте банку и залейте водой по "плечики". Дайте воде в кастрюле закипеть, стерилизуйте еще 30 минут. Закатайте, переверните, укутайте и остудите.

Ранее мы рассказывали, как закрыть перец на зиму целиком.

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