Целый болгарский перец на зиму / depositphotos.com

Этот простой рецепт - одна из самых удачных идей, как приготовить болгарский перец на зиму. Перец получается душистый и вкусный, а есть его можно как самостоятельно, так с гарниром или мясом. 

Целый перец в томате на зиму

Ингредиенты:

  • болгарский перец (сорт "Белозерка или другой) - 45 шт.;
  • уксус - 1 стакан;
  • сахар - 1 стакан;
  • растительное масло - 1 стакан;
  • томатный сок - 1 л;
  • соль - по вкусу.

Смешайте томатный сок с сахаром, солью, растительным маслом и доведите до кипения. Добавьте уксус, положите сладкий перец и проварите 30 минут.

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Чистить перец и срезать хвостики не нужно.

Разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

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