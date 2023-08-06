Этот простой рецепт - одна из самых удачных идей, как приготовить болгарский перец на зиму. Перец получается душистый и вкусный, а есть его можно как самостоятельно, так с гарниром или мясом.
Целый перец в томате на зиму
Ингредиенты:
- болгарский перец (сорт "Белозерка или другой) - 45 шт.;
- уксус - 1 стакан;
- сахар - 1 стакан;
- растительное масло - 1 стакан;
- томатный сок - 1 л;
- соль - по вкусу.
Смешайте томатный сок с сахаром, солью, растительным маслом и доведите до кипения. Добавьте уксус, положите сладкий перец и проварите 30 минут.
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Чистить перец и срезать хвостики не нужно.
Разложите по стерилизованным банкам и закатайте.
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