Готовится такой перец очень просто, а получается отличная закуска к гарниру и мясу.

Этот простой рецепт - одна из самых удачных идей, как приготовить болгарский перец на зиму. Перец получается душистый и вкусный, а есть его можно как самостоятельно, так с гарниром или мясом.

Целый перец в томате на зиму

Ингредиенты:

болгарский перец (сорт "Белозерка или другой) - 45 шт.;

уксус - 1 стакан;

сахар - 1 стакан;

растительное масло - 1 стакан;

томатный сок - 1 л;

соль - по вкусу.

Смешайте томатный сок с сахаром, солью, растительным маслом и доведите до кипения. Добавьте уксус, положите сладкий перец и проварите 30 минут.

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Чистить перец и срезать хвостики не нужно.

Разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

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