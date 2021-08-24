Утонченный вкус и пикантность: как готовить огурцы на зиму с горчицей и чесноком

Есть простой рецепт, как сделать вкуснейший салат из огурцов с сухой горчицей на зиму со стерилизацией и без стерилизации – им мы сегодня и поделимся.

Салат из огурцов с горчицей на зиму – прекрасная закуска. Вкус у нее остренький и пикантный, делается она довольно легко, а результатом усилий становятся ну очень вкусные огурцы на зиму. Причем этот рецепт огурчиков на зиму предполагает как вариант со стерилизацией, так и без стерилизации. Хрустящие огурцы с горчицей на зиму со стерилизацией Рецепт рассчитан на: огурцы – 2 кило;

горчица сухая – 2 столовые ложки;

чеснок – пара головок;

натертая морковь– 250 грамм;

сахар – 125 грамм;

масло – 125 миллилитров растительного;

девятипроцентный уксус – 125 миллилитров;

соль – пара столовых ложек;

чёрный молотый перец – 1 ложка столовая. Как готовить: Все овощи помыть и измельчить (нарезать или натереть, в случае с чесноком – можно через пресс пропустить) и перемешать. Добавить к ним специи и масло. Снова хорошенько перемешать. Смесь, что получилась в итоге, оставить настояться и дать сок – на три часа. Переложить заготовку на зиму в чистые банки и залить соком, который пустили овощи. Стерилизовать порядка двадцати минут. Банки закутать в одеяло или другую плотную ткань и дать им полностью остыть. После этого можно отправлять салат из огурцов с сухой горчицей на хранение на зиму. Огурцы с горчицей на зиму без стерилизации Рецепт рассчитан на: килограмм огурцов;

одну стол. ложку горчицы (сухой);

две-три головки чеснока;

одну стол. ложку соли;

половину столовой ложки сахара;

400 грамм лука репчатого;

20 грамм петрушки;

100 миллилитров растительного масла;

40 миллилитров девятипроцентного уксуса;

половину чайной ложки молотого черного перца. Как готовить: Все овощи помыть и измельчить (в частности, огурцы – кружочками, лук – полукольцами). Добавить к огурцам и луку сухую горчицу, зелень и специи (кроме масла и чеснока). Всё смешать и дать овощам пустить сок. Через полчаса добавить масло и отправить тушиться на средней силы огонь. Тушить тоже нужно полчаса. Потом добавить измельченный чеснок и уксус. Всё перемешать и разложить салат из огурцов с горчицей по стерилизованным баночкам, закрутить крышками, укутать и дать остыть. Хранить в темном месте. Подавать на стол лучше всего в охлажденном виде. Читайте также: Быстро и просто: пошаговый рецепт, как сделать вкуснейшие маринованные огурцы в Спрайте

Рецепт малосольных огурцов: хрустящие запасы на зиму

Хрустящие огурцы с кетчупом: рецепт вкусной заготовки на зиму Автор: Диана Беловодская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter