Обалденные огурцы с горчицей на зиму - быстрый и простой рецепт / 1zoom.ru
Салат из огурцов с горчицей на зиму – прекрасная закуска. Вкус у нее остренький и пикантный, делается она довольно легко, а результатом усилий становятся ну очень вкусные огурцы на зиму. Причем этот рецепт огурчиков на зиму предполагает как вариант со стерилизацией, так и без стерилизации.
Хрустящие огурцы с горчицей на зиму со стерилизацией
Рецепт рассчитан на:
- огурцы – 2 кило;
- горчица сухая – 2 столовые ложки;
- чеснок – пара головок;
- натертая морковь– 250 грамм;
- сахар – 125 грамм;
- масло – 125 миллилитров растительного;
- девятипроцентный уксус – 125 миллилитров;
- соль – пара столовых ложек;
- чёрный молотый перец – 1 ложка столовая.
Как готовить:
- Все овощи помыть и измельчить (нарезать или натереть, в случае с чесноком – можно через пресс пропустить) и перемешать. Добавить к ним специи и масло. Снова хорошенько перемешать.
- Смесь, что получилась в итоге, оставить настояться и дать сок – на три часа.
- Переложить заготовку на зиму в чистые банки и залить соком, который пустили овощи. Стерилизовать порядка двадцати минут.
- Банки закутать в одеяло или другую плотную ткань и дать им полностью остыть. После этого можно отправлять салат из огурцов с сухой горчицей на хранение на зиму.
Огурцы с горчицей на зиму без стерилизации
Рецепт рассчитан на:
- килограмм огурцов;
- одну стол. ложку горчицы (сухой);
- две-три головки чеснока;
- одну стол. ложку соли;
- половину столовой ложки сахара;
- 400 грамм лука репчатого;
- 20 грамм петрушки;
- 100 миллилитров растительного масла;
- 40 миллилитров девятипроцентного уксуса;
- половину чайной ложки молотого черного перца.
Как готовить:
- Все овощи помыть и измельчить (в частности, огурцы – кружочками, лук – полукольцами). Добавить к огурцам и луку сухую горчицу, зелень и специи (кроме масла и чеснока). Всё смешать и дать овощам пустить сок.
- Через полчаса добавить масло и отправить тушиться на средней силы огонь. Тушить тоже нужно полчаса.
- Потом добавить измельченный чеснок и уксус. Всё перемешать и разложить салат из огурцов с горчицей по стерилизованным баночкам, закрутить крышками, укутать и дать остыть. Хранить в темном месте.
Подавать на стол лучше всего в охлажденном виде.
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