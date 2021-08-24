Обалденные огурцы с горчицей на зиму - быстрый и простой рецепт / 1zoom.ru

Салат из огурцов с горчицей на зиму – прекрасная закуска. Вкус у нее остренький и пикантный, делается она довольно легко, а результатом усилий становятся ну очень вкусные огурцы на зиму. Причем этот рецепт огурчиков на зиму предполагает как вариант со стерилизацией, так и без стерилизации.

Хрустящие огурцы с горчицей на зиму со стерилизацией

Рецепт рассчитан на:

  • огурцы – 2 кило;
  • горчица сухая – 2 столовые ложки;
  • чеснок – пара головок;
  • натертая морковь– 250 грамм;
  • сахар – 125 грамм;
  • масло – 125 миллилитров растительного;
  • девятипроцентный уксус – 125 миллилитров;
  • соль – пара столовых ложек;
  • чёрный молотый перец – 1 ложка столовая.

Как готовить:

  1. Все овощи помыть и измельчить (нарезать или натереть, в случае с чесноком – можно через пресс пропустить) и перемешать. Добавить к ним специи и масло. Снова хорошенько перемешать.
  2. Смесь, что получилась в итоге, оставить настояться и дать сок – на три часа.
  3. Переложить заготовку на зиму в чистые банки и залить соком, который пустили овощи. Стерилизовать порядка двадцати минут.
  4. Банки закутать в одеяло или другую плотную ткань и дать им полностью остыть. После этого можно отправлять салат из огурцов с сухой горчицей на хранение на зиму.

Огурцы с горчицей на зиму без стерилизации

Рецепт рассчитан на:

  • килограмм огурцов;
  • одну стол. ложку горчицы (сухой);
  • две-три головки чеснока;
  • одну стол. ложку соли;
  • половину столовой ложки сахара;
  • 400 грамм лука репчатого;
  • 20 грамм петрушки;
  • 100 миллилитров растительного масла;
  • 40 миллилитров девятипроцентного уксуса;
  • половину чайной ложки молотого черного перца.

Как готовить:

  1. Все овощи помыть и измельчить (в частности, огурцы – кружочками, лук – полукольцами). Добавить к огурцам и луку сухую горчицу, зелень и специи (кроме масла и чеснока). Всё смешать и дать овощам пустить сок.
  2. Через полчаса добавить масло и отправить тушиться на средней силы огонь. Тушить тоже нужно полчаса.
  3. Потом добавить измельченный чеснок и уксус. Всё перемешать и разложить салат из огурцов с горчицей по стерилизованным баночкам, закрутить крышками, укутать и дать остыть. Хранить в темном месте.

Подавать на стол лучше всего в охлажденном виде.

Читайте также:

Автор: Диана Беловодская