Невероятный рецепт хрена по-домашнему, который легко сделать даже новичкам - читайте в материале УНИАН.

Хрен содержит большое количество питательных и минеральных веществ, включая пищевые волокна, витамин C, фолиевую кислоту, калий, кальций, магний, железо, цинк и марганец, а также эфирное масло. Именно поэтому его можно не только употреблять свежим, но и заготовить на зиму. УНИАН расскажет, как законсервировать хрен на зиму без варки в банках.

Ранее мы говорили о том, как готовится настоящая грузинская аджика по лучшим рецептам.

Хрен на зиму с уксусом - рецепт

корень хрена - 500 гр

вода - 600 мл

соль - 1 ст.л

сахар - 1 ст.л

уксус - 190 мл

Корень хрена почистить, выложить в миску, залить кипяченой водой и оставить на полчаса. Воду слить в другую миску, хрен поместить в чашу блендера, измельчить. Добавить немного жидкости, снова взбить блендером. В получившуюся массу всыпать соль и сахар, влить уксус. Размешать и разложить по чистым банкам.

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Хрен столовый на зиму по-домашнему

корень свежего хрена - 1 кг

сахар или мед - 2 ст. л.

сок 1 лимона

соль - 5 ч. л.

питьевая вода - 125 мл

Корень хрена очистить от кожуры, вымыть под проточной водой. Нарезать ломтиками и пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Выложить хрен в миску, добавить сахар (мед), лимонный сок, соль. Тщательно перемешать и разложить по стерилизованным банкам.

Вкуснейшая хреновина - рецепт классический

помидоры "сливка" - 2 кг

корень хрена - 250 гр

чеснок - 200 гр

соль - 30 гр

Помидоры вымыть, нарезать четвертинками, посолить и выложить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Чеснок и хрен очистить, последний нарезать ломтиками. Измельчить в мясорубке или блендере все ингредиенты, затем посолить получившуюся массу. Выложить хреновину в стерилизованные банки и убрать в прохладное место.

Хрен со свеклой и чесноком на зиму

свекла - 400 гр

корень хрена - 200 гр

чеснок - 2-3 зубчика

уксус - 4 ст.л

соль - щепотка

сахар - 2 ст.л

Свеклу отварить, остудить, избавить от кожицы. Корень хрена почистить, нарезать кубиками, выложить в чашу блендера. Добавить свеклу, измельчить до однородного состояния. Выложить зубчики чеснока и снова измельчить. Всыпать соль и сахар, влить уксус, перемешать и разложить по стерилизованным банкам.

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