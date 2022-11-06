Заготовки на зиму - хреновина как у бабушки / depositphotos.com

Хрен содержит большое количество питательных и минеральных веществ, включая пищевые волокна, витамин C, фолиевую кислоту, калий, кальций, магний, железо, цинк и марганец, а также эфирное масло. Именно поэтому его можно не только употреблять свежим, но и заготовить на зиму. УНИАН расскажет, как законсервировать хрен на зиму без варки в банках.

Ранее мы говорили о том, как готовится настоящая грузинская аджика по лучшим рецептам.

Хрен на зиму с уксусом - рецепт

  • корень хрена - 500 гр
  • вода - 600 мл
  • соль - 1 ст.л
  • сахар - 1 ст.л
  • уксус - 190 мл

Корень хрена почистить, выложить в миску, залить кипяченой водой и оставить на полчаса. Воду слить в другую миску, хрен поместить в чашу блендера, измельчить. Добавить немного жидкости, снова взбить блендером. В получившуюся массу всыпать соль и сахар, влить уксус. Размешать и разложить по чистым банкам.

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Хрен столовый на зиму по-домашнему

  • корень свежего хрена - 1 кг
  • сахар или мед - 2 ст. л.
  • сок 1 лимона
  • соль - 5 ч. л.
  • питьевая вода - 125 мл

Корень хрена очистить от кожуры, вымыть под проточной водой. Нарезать ломтиками и пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Выложить хрен в миску, добавить сахар (мед), лимонный сок, соль. Тщательно перемешать и разложить по стерилизованным банкам. 

Вкуснейшая хреновина - рецепт классический

  • помидоры "сливка" - 2 кг
  • корень хрена - 250 гр
  • чеснок - 200 гр
  • соль - 30 гр

Помидоры вымыть, нарезать четвертинками, посолить и выложить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Чеснок и хрен очистить, последний нарезать ломтиками. Измельчить в мясорубке или блендере все ингредиенты, затем посолить получившуюся массу. Выложить хреновину в стерилизованные банки и убрать в прохладное место. 

Хрен со свеклой и чесноком на зиму

  • свекла - 400 гр
  • корень хрена - 200 гр
  • чеснок - 2-3 зубчика
  • уксус - 4 ст.л
  • соль - щепотка
  • сахар - 2 ст.л

Свеклу отварить, остудить, избавить от кожицы. Корень хрена почистить, нарезать кубиками, выложить в чашу блендера. Добавить свеклу, измельчить до однородного состояния. Выложить зубчики чеснока и снова измельчить. Всыпать соль и сахар, влить уксус, перемешать и разложить по стерилизованным банкам.

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