Хрустящие маринованные огурцы в Спрайте быстро и просто

Эти необычные обалденные огурцы на зиму иногда еще называют маринованные огурцы по-корейски. Они получаются сладкие и хрустящие – но за счет перчика чили в своем составе этот рецепт маринованных огурцов еще и порадует поклонников по-восточному острой кухни.

На приготовление в целом уходит около трех часов. Однако активно работать ручками придется минут двадцать, а при должной сноровке – и меньше.

Ингредиенты:

  • огурцы: если крупненькие, то две-три штуки, а если маленькие огурчики – то нужно четыре;
  • девятипроцентный уксус – три чайных ложки;
  • один перчик чили;
  • сахар – чайная ложка;
  • соль – две-три чайных ложки;
  • Спрайт – стакан стандартный (на 250 мл).

Как это всё готовить:

  1. Огурцы для этого рецепта обычно нарезают длинными тонкими полосками. Удобнее всего это делать овощечисткой. Чили мелко рубят.
  2. Все ингредиенты складывают в глубокую емкость (банку, миску, тарелку) – чтобы жидкость впоследствии полностью покрывала овощи.
  3. Последним добавляют Спрайт – и убирают емкость в холодильник примерно на три часа. Пробовать можно уже через пару часов.

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Автор: Диана Беловодская