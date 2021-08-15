Хрустящие маринованные огурцы в Спрайте - быстро и просто / 1zoom.ru
Эти необычные обалденные огурцы на зиму иногда еще называют маринованные огурцы по-корейски. Они получаются сладкие и хрустящие – но за счет перчика чили в своем составе этот рецепт маринованных огурцов еще и порадует поклонников по-восточному острой кухни.
На приготовление в целом уходит около трех часов. Однако активно работать ручками придется минут двадцать, а при должной сноровке – и меньше.
Ингредиенты:
- огурцы: если крупненькие, то две-три штуки, а если маленькие огурчики – то нужно четыре;
- девятипроцентный уксус – три чайных ложки;
- один перчик чили;
- сахар – чайная ложка;
- соль – две-три чайных ложки;
- Спрайт – стакан стандартный (на 250 мл).
Как это всё готовить:
- Огурцы для этого рецепта обычно нарезают длинными тонкими полосками. Удобнее всего это делать овощечисткой. Чили мелко рубят.
- Все ингредиенты складывают в глубокую емкость (банку, миску, тарелку) – чтобы жидкость впоследствии полностью покрывала овощи.
- Последним добавляют Спрайт – и убирают емкость в холодильник примерно на три часа. Пробовать можно уже через пару часов.
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