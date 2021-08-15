Необычный цитрусовый маринад (который к тому же не надо готовить самому) поможет приготовить необычные маринованные огурцы на зиму с ярким кисло-сладким вкусом.

Эти необычные обалденные огурцы на зиму иногда еще называют маринованные огурцы по-корейски. Они получаются сладкие и хрустящие – но за счет перчика чили в своем составе этот рецепт маринованных огурцов еще и порадует поклонников по-восточному острой кухни.

На приготовление в целом уходит около трех часов. Однако активно работать ручками придется минут двадцать, а при должной сноровке – и меньше.

Ингредиенты:

огурцы: если крупненькие, то две-три штуки, а если маленькие огурчики – то нужно четыре;

девятипроцентный уксус – три чайных ложки;

один перчик чили;

сахар – чайная ложка;

соль – две-три чайных ложки;

Спрайт – стакан стандартный (на 250 мл).

Как это всё готовить:

Огурцы для этого рецепта обычно нарезают длинными тонкими полосками. Удобнее всего это делать овощечисткой. Чили мелко рубят. Все ингредиенты складывают в глубокую емкость (банку, миску, тарелку) – чтобы жидкость впоследствии полностью покрывала овощи. Последним добавляют Спрайт – и убирают емкость в холодильник примерно на три часа. Пробовать можно уже через пару часов.

Читайте также:

Автор: Диана Беловодская