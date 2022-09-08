Баклажанная икра очень полезная и сытная.

Баклажанная икра - прекрасное дополнение к мясу или овощам, а также вкусная намазка на хлеб. В зависимости от предпочтений такую икру можно сделать однородной, или нарезать овощи крупными кусочками. Чтобы закуска хранилась всю зиму, рекомендуем закрыть её в стерилизованных банках. Ранее мы рассказывали, как стерилизовать банки разными способами.

Баклажанная икра кусочками

Баклажан - 2 кг.

Перец болгарский - 3 шт.

Помидор - 2 шт.

Лук - 3 шт.

Растительное масло - 4 ст. л.

Томатная паста - 2 ст. л.

Сахар - 1 ст. л.

Соль, перец по вкусу.

Баклажаны помыть, очистить от кожуры и нарезать кубиками. Выложить в глубокую емкость. Помидоры пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Смешать измельченные помидоры с томатной пастой. Болгарский перец нарезать соломкой, а лук - кубиками.

Разогреть сковороду с подсолнечным маслом и всыпать лук. Жарить лук 3 минуты, затем добавить баклажаны, перец и половину томатной массы. Перемешать ингредиенты и тушить под крышкой 40 минут, иногда помешивая.

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Затем посолить и поперчить овощи, добавить сахар, специи и вторую половину томатной массы. Тушить ещё 5 минут и выключить огонь. Разложить баклажанную икру по стерилизованным банкам.

Баклажанная икра с овощами на зиму

Помидоры - 1 кг.

Баклажаны - 1 кг.

Растительное масло - 5 ст.л.

Лук - 500 г.

Болгарский перец - 500 г.

Морковь - 200 г.

Петрушка - 3 пучка.

Соль - 2 ст.л.

Уксус - 1 ч.л.

На помидорах сделать сверху крестообразные надрезы и залить кипятком. Снять кожуру с томатов. Баклажаны, морковь, перец, и лук нарезать любым способом. Нагреть сковороду с растительным маслом. Обжарить нарезанные баклажаны по 5 минут с каждой стороны, затем добавить остальные овощи и слегка обжарить всё вместе.

Обжаренные баклажаны и остальные овощи перебить блендером. Икра будет вкуснее, если в ней будут небольшие кусочки овощей. Переложить однородную икру в кастрюлю и тушить под крышкой 40 минут. Затем добавить специи и рубленую петрушку, тушить ещё 10 минут. В конце влить в икру уксус и разложить по стерилизованным банкам.

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