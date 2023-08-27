Из корок арбуза легко приготовить вкусный джем, или варенье на зиму.

Сезон арбузов в самом разгаре, так что пора поговорить о лайфхаках с этой сезонной вкуснятиной. Спорим, большинство из вас использует только ярко-розовую мякоть арбуза, а корки просто выбрасывают в мусорное ведро. Мы научим, как превратить их в настоящие вкусности.

Понимаем ваше удивление, ведь вкусовые качества арбузных корок крайне низкие. Именно поэтому они всегда оказываются в мусорном ведре. Совершенно справедливо, если вы до сих пор не знаете, зачем вымачивать арбузные корки в соде.

Для чего арбузные корки вымачивают в соде - простой лайфхак

Способ вымачивания арбузных корок в соде использовали еще наши бабушки. Благодаря этому процессу вкусовые качества корок арбуза значительно улучшаются. Сода способна убрать неприятную горечь.

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Этот лайфхак не требует значительных затрат и усилий, ведь сода всегда найдется на вашей кухне. Вместо этого вы раскроете вкус корок арбуза совершенно по-другому.

Кроме того, химические соединения соды сделают арбузные корки более безопасными для употребления, ведь уничтожат остатки химических веществ, пыли, грязи и грибков.

Арбузные корки - рецепты вкусностей на зиму

Рассмотрим самые популярные варианты, как можно использовать арбузные корки. Из них можно приготовить множество вкусностей на зиму, в отличие от мякоти.

Джем из арбузных корок делается так:

апельсин - 1 шт;

лимон - 1 шт;

корки арбуза - 1 кг;

вода - 200 мл;

сахар - 1 кг.

Очистите корки арбуза от твердой зеленой поверхности, нарежьте кубиками и измельчите на комбайне. Можно измельчить на крупной терке.

Приготовьте сироп из воды и сахара на умеренном огне. Не доводя до кипения, добавьте в сироп корки арбуза. Готовьте 30 минут.

Натрите цедру лимона и апельсина, добавьте в арбузную смесь. Туда же добавьте сок половины лимона. Тщательно все перемешайте и готовьте еще 20 минут.

Разложите в удобные стерилизованные банки и герметично закройте крышкой. Держите под теплым одеялом до полного остывания.

Варенье из арбузных корок на зиму

Ингредиенты:

корки арбуза - 1 кг;

сахар - 1 кг;

ванилин - 1 упаковка;

лимон - 1 шт;

гвоздика - 10 шт;

вода.

Арбузные корки нарежьте кубиками, поместите в кастрюлю и залейте водой, чтобы она покрыла их.

Готовьте до кипения, а затем еще час на умеренном огне. После этого слейте воду, а арбузную массу оставьте в дуршлаке.

Приготовьте сироп из сахара и 1 стакана воды. Добавьте ваниль и гвоздику. Оставьте на огне до закипания. В горячий сироп добавьте арбузные корки, готовьте до закипания. Снимайте с огня, охлаждайте.

Охлажденное варенье поставьте на плиту снова, готовьте еще час на умеренном огне. Добавьте лимонный сок и готовьте еще 2 минуты. Поместите готовое варенье в стерилизованные банки, закройте и охладите под теплым одеялом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вкусно закрыть арбуз на зиму. Маринованный арбуз готовится очень просто и точно порадует вас зимой.

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