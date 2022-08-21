Консервированный арбуз на зиму - очень простое в приготовлении и вкусное лакомство.

В Украине наступил сезон сбора арбузов - очень вкусной, но абсолютно сезонной ягоды. Чтобы наслаждаться сочной красной мякотью в любое время года, предлагаем закрыть консервированный арбуз на зиму. Такую консервацию обычно едят как закуску, но также её можно добавлять в различные салаты.

Ранее мы рассказывали, в чем польза и вред арбуза, и как выбрать сладкие плоды при покупке.

Маринованные арбузы с уксусом на зиму без стерилизации

Арбуз - 1 шт.

Соль - 1,5 ч. л.

Сахар - 2 ст. л.

Уксус 9% - 30 мл.

Лавровый лист - 2 шт.

Перец острый по вкусу.

Арбуз тщательно вымыть, лучше с щеткой. Банки начисто вымыть и выложить на дно по кружочку острого перца. Арбуз нарезать треугольниками и разложить по банкам. Залить все банки кипятком на 20 минут.

Затем воду с банок слить в большую кастрюлю и поставить на огонь. Добавить в воду сахар, соль, уксус и лавровый лист. Довести до кипения. Маринад разлить по банкам с арбузом и закатать. Готовую консервацию накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Консервированные арбузы сладкие с медом

Арбуз - 400 г.

Мед - 20 г.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 10 гр.

Уксус 9% - 30 гр.

Вода - 500 мл.

Арбуз тщательно вымыть и нарезать треугольными кусочками. Разложить по стерилизованным банкам. Каждую банку по горлышку залить кипятком и оставить на 15 минут. Затем слить жидкость из арбузов, добавить сахар и соль. Затем растворить в воде мед. Влить уксус в воду и поставить на огонь до закипания. Разлить маринад по банкам и закрутить крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть теплым одеялом и оставить остывать.

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