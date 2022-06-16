Как приготовить джем из шелковицы или сделать вкусное варенье - узнайте в материале УНИАН.

Шелковица - ягода, которая повсеместно растет в Украине, поэтому сорвать спелые плоды для варенья не составит труда. Ягоды содержат витамины группы Е и В и калий, поэтому считаются весьма полезными. Более того, джемы из шелковицы можно давать детям, начиная с полугодовалого возраста. УНИАН расскажет, как приготовить быстрое варенье из шелковицы на зиму.

Ранее мы говорили о том, как готовится варенье из черешни пятиминутка.

Варенье из шелковицы белой

Шелковица - 1 кг

Сахар-песок - 1 кг

Вода - 300 мл.

Ванилин - 5 гр.

Ягоды перебрать и промыть, удалить плодоножки. В сотейник налить воду, всыпать сахар, поставить на медленный огонь и сварить сироп. После остывания сиропа всыпать туда ягоды, перемешать деревянной ложкой и снова поставить на огонь.

Довести до кипения, убрать с огня и такую процедуру повторить 3-4 раза. В последний заход добавить ванилин и перемешать. Разлить варенье по стерилизованным банкам, закатать крышками и оставить остывать.

Варенье из шелковицы пятиминутка

Перед приготовлением ягоды шелковицы нужно промыть, пересыпать сахаром и оставить на 6-8 часов

Шелковица - 1 кг

Сахар - 1 кг

Лимонная кислота - 2-3 г

После того, как вы выдержали шелковицу в сахаре, ее нужно поставить на огонь и довести до кипения. Варить на слабом огне 5-8 минут, затем убрать с плиты на 5-10 минут и так повторить 5-6 раз. В самом конце добавить лимонную кислоту и перемешать варенье ложкой - по консистенции оно должно быть густым. Разлить варенье по стерилизованным банкам, закатать крышками и оставить остывать.

Как приготовить джем из шелковицы

Шелковица - 1 кг

Сахар - 500 гр

Шелковицу перебрать, промыть, переложить в чашу блендера и перебить до состояния пюре. Если блендера у вас нет, можно воспользоваться ситом. Выложить массу в кастрюлю, засыпать сахаром и поставить на огонь. Довести до кипения и варить на маленьком огне 30 минут, помешивая. Разлить джем по стерилизованным банкам, закатать крышками и оставить остывать.

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