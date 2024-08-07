Консервированные персики в сиропе на зиму получаются очень аппетитными.

Консервировать можно как персики в сиропе целиком, так и половинками. Большинство хозяек отдают предпочтение именно последнему способу - такие фрукты дольше хранятся и получаются более сочными. На вкус такие персики в сиропе, как в магазине, с одним лишь недостатком - они очень быстро съедаются.

Консервированные персики - половинки в сиропе без стерилизации

Ингредиенты:

2 кг персиков;

2 л воды;

400 г сахара;

1 ч. л. лимонной кислоты.

Персики в сиропе - рецепт приготовления

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Персики нужно разделить на половинки, косточки удалить.

Выбирайте спелые, но плотные плоды - тогда они будут хорошо держать форму.

Снять кожицу или бланшировать фрукты (обдать кипятком и затем снять кожицу). Положить фрукты в стерилизованные банки и залить кипятком.

Оставить на 20 минут, а затем воду слить в кастрюлю. Добавить сахар, лимонную кислоту и довести до кипения. Проварить в течение 3 минут и залить сиропом персики в банках.

На литровую банку идет 0,5 л сиропа.

Закатать, перевернуть и укутать до остывания.

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