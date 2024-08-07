Консервировать можно как персики в сиропе целиком, так и половинками. Большинство хозяек отдают предпочтение именно последнему способу - такие фрукты дольше хранятся и получаются более сочными. На вкус такие персики в сиропе, как в магазине, с одним лишь недостатком - они очень быстро съедаются.
Консервированные персики - половинки в сиропе без стерилизации
Ингредиенты:
- 2 кг персиков;
- 2 л воды;
- 400 г сахара;
- 1 ч. л. лимонной кислоты.
Персики в сиропе - рецепт приготовления
Персики нужно разделить на половинки, косточки удалить.
Выбирайте спелые, но плотные плоды - тогда они будут хорошо держать форму.
Снять кожицу или бланшировать фрукты (обдать кипятком и затем снять кожицу). Положить фрукты в стерилизованные банки и залить кипятком.
Оставить на 20 минут, а затем воду слить в кастрюлю. Добавить сахар, лимонную кислоту и довести до кипения. Проварить в течение 3 минут и залить сиропом персики в банках.
На литровую банку идет 0,5 л сиропа.
Закатать, перевернуть и укутать до остывания.
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