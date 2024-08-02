Абрикосовое варенье считается одним из самых вкусных. Но иной раз у хозяек после длительной варки такое варенье превращается в "кашу". Если же следовать определенной технологии, то у вас получится восхитительный и аппетитный десерт.
Варенье из абрикос дольками в сиропе
Ингредиенты:
- 1 кг плотных абрикосов;
- 600 г сахара*.
*Количество сахара можно увеличить, если любите более сладкое варенье.
Как правильно варить варенье из абрикос дольками в сиропе
Помыть абрикосы и просушить их. Разделить на половинки и вынуть косточки.
На дно кастрюли (или другой посуды, в которой будете варить варенье) налить несколько ложек воды, чтобы она покрыла дно, и всыпать 2-3 ст. л. сахара - это нужно для того, чтобы на дне посуды получился сироп и абрикосы не приставали и не пригорали.
Дольки абрикос выложить в кастрюлю и засыпать сахаром. Поставить на маленький огонь. Как только сахар начал таять (даже если он весь не растаял), кастрюлю нужно снять и отставить на 2 часа.
Мешать абрикосы ложкой не нужно, чтобы не повредить структуру фруктов.
Спустя два часа поставить кастрюлю на слабый огонь и довести до кипения (но не кипятить). Мешать не нужно, можно только наклонять посуду из стороны в сторону, чтобы сироп обволакивал все кусочки фруктов. Снять с огня, дать остыть и настояться - до следующего дня.
Снова поставить на огонь и довести до кипения, но не кипятить. Снять с огня, разложить варенье по стерилизованным банкам и закрыть.
Получается такое варенье из абрикос дольками янтарное - цвета светлого янтаря. Если хотите более темного, доведите абрикосы до кипячения еще раз или два.
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