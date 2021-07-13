Полезные свойства черники остаются даже после тепловой обработки, поэтому комплекс витаминов вы получите круглый год.

Черника улучшает зрение, помогает бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Конечно, такая ягода - не то же самое, что курс лечения медицинскими препаратами, но пользу организму она приносит немалую. Подробно о пользе и вреде черники, а также о том, как правильно её выбирать, мы рассказывали в этой статье.

Черника на зиму - как заморозить

черника - 1 кг;

сахар - 1 кг (нужен только для третьего варианта).

Вариант 1: Возьмите несколько маленьких контейнеров, емкость которых равна одной порции черники. Промойте ягоды, просушите их и уложите на дно контейнера ровным слоем. Отправьте в морозильную камеру.

Вариант 2: То же самое, что и в первом случае, только ягоды нужно измельчить блендером.

Вариант 3 (здесь нужен сахар): Перебиваем ягоды в блендере или комбайне, смешиваем с сахаром и укладываем на дно контейнеров.

Сироп из черники

черника - 1 кг;

сахар - 200 гр;

вода - 700 мл;

лимон - по желанию.

Моем чернику, кладем ее в большую емкость. Заливаем 330 мл воды, разминаем ягоды вилкой. Ставим емкость на маленький огонь, кипятим. Варим в течение 15 минут, остужаем. Процеживаем массу через сито.

Оставшуюся воду вместе с лимонным соком смешиваем, соединяем с сахаром и кипятим 10 минут. После того, как смесь начнет загустевать, добавляем чернику и держим на огне еще 3 минуты. Остужаем сироп, разливаем по бутылкам и храним в холодильнике.

ВАЖНО: срок годности сиропа - 6 месяцев.

Вино из черники

черника - 3 кг;

сахар - 2 кг;

вода - 4 л;

мед - 1 стакан.

Свежие ягоды моем и полностью раздавливаем. Высыпаем массу в стеклянную емкость и добавляем сахар. Наливаем 3 л воды, на горловину бутылки наматываем несколько слоев марли и убираем смесь в прохладное место на три дня. В это время начнется процесс первичного брожения. По истечении трех дней процеживаем смесь.

Читайте такжеЧудо-ягода: в чем польза и вред черной смородины и что из неё приготовитьМоем бутыль и наполняем уже свежим соком. Смешиваем отдельно 1 литр воды и мед, добавляем в емкость. Закупориваем и убираем в теплое место на 2 месяца. После достаем, процеживаем, моем бутыль и снова настаиваем 2 месяца, но уже в прохладном месте.

После этого снова процеживаем смесь и разливаем по небольшим бутылочкам. Хранить их лучше всего в горизонтальном положении.

Варенье-пятиминутка из черники

черника - 500 гр;

сахар - 400-500 гр.

Берем кастрюлю, складываем в нее ягоды. Засыпаем сахаром и оставляем на 2-3 часа. Затем ставим на средний огонь, доводим до кипения и варим 5 минут. Разливаем по банкам и закатываем.

Джем из черники

черника - 1 кг;

сахар - 1 кг;

пектин - 100 гр;

вода - 100 мл.

Ягоды пропускаем через комбайн или блендер, кладем в кастрюлю, добавляем сахар, все перемешиваем и оставляем на 10-15 минут. В это время растворяем пектин в воде и варим на среднем огне, помешивая, до полного растворения. Ставим кастрюлю с черникой на средний огонь и доводим до кипения. Вливаем пектин, убираем огонь до минимального и варим 3-5 минут. Разливаем по банкам и закатываем.

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Автор: Кристина Кащавцева