Рассказываем, кому можно и нельзя чернику, какое влияние оказывает на организм и как купить свежую ягоду

Интересный факт: название ягоды в русском языке происходит от слова «‎чернить»‎ - красить руки и рот. На латыни этимология слова другая - однокоренное со словом «‎корова»‎, так как в старину листьями черники кормили скот.

Польза черники

Ягода сама по себе - настоящий «витаминный бум»‎. В составе находятся: магний, кальций, марганец, витамины А, В и С и, конечно же, антоцианы, которые и придают синий оттенок чернике. Кстати, она считается рекордсменом среди других продуктов по количеству антиоксидантов.

Читайте также"‎Не коровье"‎: диетологи рассказали о вреде и пользе растительного молокаЭти вещества связывают свободные радикалы и защищают клетки от негативного воздействия, поэтому снижают риск развития онкологии. Благоприятно влияют на сердце, сосуды и глаза. Флавоноиды и танины - тоже антиоксиданты, которые есть в составе черники. Их роль другая - подавлять любые воспалительные процессы в организме.

Нельзя обойти стороной и листья черники - они оказывают инсулиноподобное действие и нормализуют сахар при диабете.

Черника для глаз

Производственные компании, которые обещают идеальное зрение, как результат употребления ягод, врут и обманывают. На самом деле, единственное влияние, которое черника оказывает на глаза - улучшает кровообращение и поэтому снижает риск отслоения сетчатки. Экстракты черники входят в состав многих БАДов, как вспомогательные элементы для лечения болезней глаз. Положительно влияет на зрение тех, кто много работает за компьютером, но чудо-средством, увы, не является.

Черника при заболеваниях ЖКТ

Дополнительно чернику применяют, как средство против диареи, гастрита или язвы. Для этого выбирают свежие или сушеные ягоды. Черника закрепляет, поэтому среди народных средств считается одним из лучших способов наладить работу кишечника.

Вред черники

Не рекомендуется употреблять чернику, если у вас мочекаменная болезнь. Активные вещества могут спровоцировать появление новых камней.

Суточная норма ягод для взрослого человека - 100 гр. Если переборщить, будет аллергия или запор.

Как выбирать и хранить чернику

Обращаем внимание на восковой налет. Если он есть - ягоды свежие;

Черника не должна быть на ощупь мягкой, с запахом брожения или пускать сок;

Идеальный оттенок - черный без бледных пятен.

Как хранить чернику

Даже в холодильнике при правильной температуре ягоды хранятся не больше двух дней. Не мойте сразу все, что купили - оставьте в емкости и потом очищайте порционно перед едой.

Для заморозки переберите ягоды и промойте их. Выложите на полотенце до полного высыхания, затем выложите в контейнер слоями и поставьте в морозильную камеру. После того, как ягоды слегка затвердеют, можно пересыпать в пакет. Такой вариант заморозки не позволит нарушить целостность черники или «склеить» ее.

Храниться черника в таком состоянии может до года.

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Автор: Кристина Кащавцева