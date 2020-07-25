Ммм, пицца! Топ-5 рецептов для домашнего приготовления
Тонкая, сочная, мягкая, хрустящая, теплая, ароматная - это все о ней, о пицце! Идеальное сочетание продуктов: тянущийся сыр и капающий сок из помидорчиков - это ли не рай гурмана?
Предлагаем Вам топ-5 лучших рецептов пиццы для приготовления дома. Побалуйте внутреннего чревоугодника).
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Пицца в духовке "Домашняя"
Для теста
Растопить 200 г маргарина. 1 пакетик сухих дрожжей смешать с 150 мл теплого молока и 1 ст.л. сахара. Дать постоять 10 минут. Добавить 0,5 ч.л. соли и влить маргарин. Замесить тесто, используя приблизительно 3 стакана муки.
Тесто раскатать, уложить на противень.
Для начинки
Тесто смазать кетчупом или томатным соусом, выложить тонко нарезанные кружочки колбасы (около 400 г), 1 большую луковицу полукольцами, сверху добавить немного майонеза, посыпать тертым сыром (400 г), можно посыпать мелко нарезанным укропом и маслинами.
Выпекать при 200 градусах до зарумянивания.
Простой рецепт пиццы
Тесто:
- 1 стакан воды (не полный)
- 1 яйцо
- мука (сколько возьмет)
- 1 ч.л.соды
- 1 ст. л. сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 100 г маргарина (растопить)
Начинка:
1 слой: майонез и кетчуп смешать и смазать тесто
2 слой: грибы (сырые или консервированные)
3 слой: колбаса копченная
4 слой: помидоры свежие
5 слой: оливки
6 слой: сыр
Пицца "Итальянская" тонкая
Тонкая основа для пиццы диаметром 30 см:
- 175 г муки
- 1/4 ч. л. соли
- 1 ч. л. сухих дрожжей
- 125 мл теплой воды
- 1 ст. л. оливкового масла
Соединить муку, соль и дрожжи. В отдельной миске соединить масло и воду. Влить жидкость и замесить однородное тесто. Переложить на стол, посыпанный мукой и вымесить тесто 2-3 минуты. Тесто смазать оливковым маслом, переложить в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место на 40 мин, пока тесто не увеличится в 2 раза.
Готовое тесто вымесить 1-2 минуты, раскатать в круг 30 см и положить на противень. Смазать оливковым маслом, потом томатным соусом и наполнить начинкой: обжаренное куриное мясо, грибы, перец болгарский, маслины, зелень, сыр, копченая колбаса.
Выпекать на верхней полке духовки до зарумянивания.
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Пицца "Минутка"
Тесто:
- 3 яйца
- 3 ст. л. сметаны
- 3 ст. л. майонеза
- 5 ст. л. муки
- сода - на кончике ножа
Начинка:
- сосиски 3-4 шт
- помидоры 2-3 шт
- сыр 100 гр
Помимо этого, в пиццу можно добавить грибы и болгарский перец.
Тесто получается жидким. Форму смазать растительным маслом, вылить тесто, сверху уложить начинку. Выпекать около 15 минут.
Пицца на сковороде
- Яйца - 3 шт
- Мука пшеничная - 5 ст. л.
- Сметана - 3 ст. л.
- Помидоры - 1 шт
- Колбаса салями - 5-6 кружочков
- Сыр - 50 г
- Соль по вкусу
Яйца хорошо смешать со сметаной, добавить муку и соль. Холодную сковороду смазать растительным маслом и вылить тесто. Тонко нанести на тесто кетчуп или томатный соус. Выложить начинку, верхним слоем дать натертый сыр. Готовить под крышкой на медленном огне до готовности.
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