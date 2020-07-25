Ммм, пицца! Топ-5 рецептов для домашнего приготовления

Пицца - вкуснейшее лакомство гурманов во всем мире. Кто-то любит потолще, кому-то нравятся тонкие. Предлагаем Вам несколько рецептов на любой вкус.

Тонкая, сочная, мягкая, хрустящая, теплая, ароматная - это все о ней, о пицце! Идеальное сочетание продуктов: тянущийся сыр и капающий сок из помидорчиков - это ли не рай гурмана?

Предлагаем Вам топ-5 лучших рецептов пиццы для приготовления дома. Побалуйте внутреннего чревоугодника).

Читайте такжеБаклажаны в банке: топ-5 рецептов заготовок на зиму

Пицца в духовке "Домашняя"

Для теста

Растопить 200 г маргарина. 1 пакетик сухих дрожжей смешать с 150 мл теплого молока и 1 ст.л. сахара. Дать постоять 10 минут. Добавить 0,5 ч.л. соли и влить маргарин. Замесить тесто, используя приблизительно 3 стакана муки.

Тесто раскатать, уложить на противень.

Для начинки

Тесто смазать кетчупом или томатным соусом, выложить тонко нарезанные кружочки колбасы (около 400 г), 1 большую луковицу полукольцами, сверху добавить немного майонеза, посыпать тертым сыром (400 г), можно посыпать мелко нарезанным укропом и маслинами.

Выпекать при 200 градусах до зарумянивания.

Простой рецепт пиццы

Тесто:

1 стакан воды (не полный)

1 яйцо

мука (сколько возьмет)

1 ч.л.соды

1 ст. л. сахара

0,5 ч.л. соли

100 г маргарина (растопить)

Начинка:

1 слой: майонез и кетчуп смешать и смазать тесто

2 слой: грибы (сырые или консервированные)

3 слой: колбаса копченная

4 слой: помидоры свежие

5 слой: оливки

6 слой: сыр

Пицца "Итальянская" тонкая

Тонкая основа для пиццы диаметром 30 см:

175 г муки

1/4 ч. л. соли

1 ч. л. сухих дрожжей

125 мл теплой воды

1 ст. л. оливкового масла

Соединить муку, соль и дрожжи. В отдельной миске соединить масло и воду. Влить жидкость и замесить однородное тесто. Переложить на стол, посыпанный мукой и вымесить тесто 2-3 минуты. Тесто смазать оливковым маслом, переложить в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место на 40 мин, пока тесто не увеличится в 2 раза.

Готовое тесто вымесить 1-2 минуты, раскатать в круг 30 см и положить на противень. Смазать оливковым маслом, потом томатным соусом и наполнить начинкой: обжаренное куриное мясо, грибы, перец болгарский, маслины, зелень, сыр, копченая колбаса.

Выпекать на верхней полке духовки до зарумянивания.

Читайте такжеВкуснейшее шоколадное печенье: как приготовить невероятное лакомство

Пицца "Минутка"

Тесто:

3 яйца

3 ст. л. сметаны

3 ст. л. майонеза

5 ст. л. муки

сода - на кончике ножа

Начинка:

сосиски 3-4 шт

помидоры 2-3 шт

сыр 100 гр

Помимо этого, в пиццу можно добавить грибы и болгарский перец.

Тесто получается жидким. Форму смазать растительным маслом, вылить тесто, сверху уложить начинку. Выпекать около 15 минут.

Пицца на сковороде

Яйца - 3 шт

Мука пшеничная - 5 ст. л.

Сметана - 3 ст. л.

Помидоры - 1 шт

Колбаса салями - 5-6 кружочков

Сыр - 50 г

Соль по вкусу

Яйца хорошо смешать со сметаной, добавить муку и соль. Холодную сковороду смазать растительным маслом и вылить тесто. Тонко нанести на тесто кетчуп или томатный соус. Выложить начинку, верхним слоем дать натертый сыр. Готовить под крышкой на медленном огне до готовности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram