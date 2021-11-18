Как сушить яблоки на компот и в чем прелесть грушевых сухофруктов - читайте на УНИАН.

Сухофрукты - необходимый продукт для человека в любом возрасте. Особенно диетологи рекомендуют употреблять сушку пожилым людям, так как в отсутствие свежих фруктов зимой организм нуждается в витаминах.

Как сделать сушку из яблок в домашних условиях - читайте в материале УНИАН.

Как сушить яблоки на компот - 3 популярных метода

Перед тем, как делать из яблок сухофрукты, тщательно их промойте и высушите естественным способом. Затем фрукты нужно разрезать на дольки, при желании можно убрать семена и срезать кожицу. Сделать солевой раствор (1 ч.л соли на 1 л. воды) и опустить в него яблоки на 2-3 минуты. Затем снова просушить яблоки.

Сушилка для фруктов

Для того, чтобы приготовить сухофрукты с помощью электросушилки, вымытые яблоки нарежьте дольками и выложите на поддоны. Выставите температуру минимум 60°C. Выдерживайте яблоки в сушке максимум 7 часов. Затем проверьте готовность, если они остались влажными - просушите еще 2-3 часа.

Читайте такжеГде хранить морковь в квартире: 4 удобных варианта сохранности продукта зимойКак сделать сушку из яблок в духовке

Разогреть духовку до 85°C. Противни или решетку застелить пергаментом, нарезанные яблоки выложить тонким слоем и оставить дверцу духовки открытой. Спустя 2 часа, перевернуть яблоки, а противни поменять местами. Через 3 часа уменьшить температуру до 70°C. Дождаться, пока основное количество влаги испарится, снова уменьшить температуру до 50°C и сушить яблоки 4 часа.

Как сушить яблоки в микроволновке

Взять плоскую тарелку, разложить на ней вымытые нарезанные дольками яблоки. Установить минимальную мощность и время - 30 секунд. Затем перевернуть фрукты и снова поставить в печь, установив максимальную мощность и время - 4-5 минут.

Как сделать сушку из груш в домашних условиях - простые варианты

Приступая к процессу приготовления грушевых сухофруктов, рассортируйте их по размеру, выбросьте испорченные и перезрелые плоды. Промойте в холодной воде, высушите, а затем разрежьте на 2-4 части. Если используете слишком мелкие или лесные груши, то их можно не делить на части, а кожицу не срезать.

Как сушить груши для компота

Целые груши сложить в сито и промыть проточной водой. Высушить естественным способом на полотенце. Выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до 60°C. Сушить 5-10 часов, иногда переворачивая фрукты и оставив дверцу духовки открытой.

Как сушить груши в сушке

Выложить фрукты на поддоны. Выставите подходящую температуру выше 60°C. Через 5 часов посмотрите на плоды, если в них осталась влага, сушите еще 2-3 часа. В общей сложности сушить фрукты таким образом можно максимум 10 часов.

Как сушить груши в микроволновке

Большие груши вымойте и нарежьте дольками, мелкие оставьте целыми. Уложите плоды на плоскую тарелку одним слоем. Включите минимальную мощность или, если есть "Разморозка", то лучше использовать ее. Подождите 1-2 минуты, затем увеличьте мощность до 200 и сушите фрукты до готовности. Наиболее оптимальное время - 2-5 минут.

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Автор: Кристина Кащавцева