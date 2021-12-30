Как приготовить праздничный армянский салат с гранатом или любые другие вариации этого блюда - узнайте на УНИАН.

Новогоднее меню, а точнее, его составление - трудоемкий процесс, который занимает у хозяек немало свободного времени. Важно подобрать не только горячие блюда и легкие закуски на Новый год 2022, но и приготовить салаты - традиционные или современные. УНИАН подскажет, как разнообразить праздничный стол, сделав салат с гранатом.

Ранее мы предлагали простой рецепт крабового салата.

Армянский салат с гранатом

Куриная грудка - 500 гр

Грецкие орехи - 200 гр

Чернослив - 300 гр

Сыр - 300 гр

Гранат - 1 шт

Майонез - 200 гр

Греческий йогурт - 125 гр

Чеснок - 3 зубчика

Соль - 5 гр

Черный молотый перец - щепотка

Читайте такжеНовогодние закуски и бутерброды: 8 деликатесов за 15 минутКуриную грудку отварить, нарезать кубиками размером в 1 см. Чеснок пропустить через пресс, смешать с курицей. Посолить, поперчить, перемешать. Приготовить соус: смешать греческий йогурт и измельченные орехи. Чернослив вымыть, обсушить, мелко нарезать.

Сыр натереть на терке и начать собирать салат, выкладывая его слоями: куриная грудка, орехи, зерна граната, сыр, чернослив. Украсить салат можно узором из соуса.

Салат "Красная шапочка"

Куриная грудка (копченая или гриль) - 300 гр

Майонез - 250 гр

Отварной картофель - 250 гр

Грецкие орехи или фундук - 50 гр

Отварная морковь - 200 гр

Вареные яйца - 4 шт

Твёрдый сыр - 150 гр

Зерна граната для украшения

Отварную курицу, яйца, картофель, морковь и сыр нарезать мелкими кубиками. Орехи измельчить в блендере или с помощью ножа. Выложить салат слоями: картофель, курица, орехи, сыр, отварная морковь, яйца. Каждый слой нужно смазывать майонезом, а в конце выложить зерна граната.

Легкий салат с гранатом и креветками

Капуста пекинская - 1/2 кочана

Креветки коктейльные (королевские не подойдут!) очищенные - 300 г

Крабовые палочки - 12-15 шт

Ананасы консервированные - 1 банка

Гранат спелый большой - 1 шт

Майонез

Соль

Тонко нашинковать капусту, мелко нарезать крабовые палочки, так же поступить с ананасами. Смешать все ингредиенты между собой, добавив зерна граната. В конце заправить майонезом и по необходимости посолить.

Салат с гранатом и листьями салата

Куриное филе - 300 г

Листья салата - 150-200 г

Мандарины - 350 г

Гранат - 300 г

Лук репчатый красный - 90 г

Мёд - 40-50 г (по вкусу)

Карри молотый - 0,5-1 ч. л

Масло оливковое - 2 ст. л

Куриное филе нарезать кусочками среднего размера, со всех сторон посыпать карри. Красный лук нарезать кольцами или полукольцами. На разогретой сковороде обжарить курицу до готовности. Убрать со сковороды филе, выложить красный лук. Из мандаринов выжать сок и влить его к луку, затем добавить мед. Перемешать, довести до кипения, варить 5-7 минут, пока смесь не загустеет.

Листья салата вымыть, высушить, выложить на блюдо. Сверху положить кусочки куриного филе, полить медово-цитрусовым соусом. Посыпать зернами граната, по желанию можно добавить кунжут.

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