Какие закуски на новогодний стол не отнимут много времени и точно порадуют гостей - читайте на УНИАН.

В былые времена придумать меню на Новый год было целой проблемой. Ассортимент товаров или был достаточно скудным, или обдирал украинцев, как липку. Сейчас всё гораздо проще - из многообразия продуктов можно своими руками приготовить удивительные легкие закуски на Новый год 2022.

Закуски на Новый год - простые рецепты

Креативный подход к праздничному столу - залог успеха для многих хозяюшек. Если у вас есть время и желание превращать обыденные продукты в произведение искусства, советуем присмотреться к нижеописанным рецептам.

Мандаринки из сыра

Сырок плавленый - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Зелень укропа - 1 пучок

Майонез - 2 десертные ложки

Зелень или лавровый лист - для украшения

Отварить морковь и яйца, затем очистить их. В глубокую миску выложить натертый плавленный сыр и измельченные яйца, добавить чеснок, пропущенный через пресс. Измельчить зелень, всыпать в емкость. Полить ингредиенты майонезом и перемешать. Сделать из сырной смеси шарики и обвалять каждый в моркови, натертой на терке. Готовые "мандаринки" украсить лавровым листом.

Дед Мороз из помидоров

Помидоры среднего размера - 3 шт.

Сыр твердый - 150 г

Чеснок (по желанию) - 2 зубчика (по вкусу)

Майонез - 2 ст. ложки

Перец черный горошком - 6 шт.

Перец красный горошком (или зерна граната) - 3 шт.

Соль (по желанию) - по вкусу

Помидоры вымыть, обсушить, устойчиво поставить на тарелку. Срезать верхушку, затем чайной ложкой достать мякоть. Сыр натереть на мелкой терке, добавить майонез. Если закуска для взрослых, то можно измельчить чеснок, если для детей, то лучше не нужно.

Перемешать массу, заполнить ею помидоры. Аккуратно вырежьте из помидорных "бочонков" треугольник сверху - для будущей бороды. Накройте помидоры верхушками, сделайте глаза из горошин черного перца, а рот - из граната. Нарисуйте майонезом бороду и подавайте на стол.

Новогодняя закуска "Снеговики"

Сыр твердый - 100 г

Сыр адыгейский - 150 г

Сыр плавленый (например, с грибами) - 100 г (1 шт.)

Брынза - 150 г

Яйца вареные - 3 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Майонез - 100 г (по вкусу)

Петрушка свежая (кудрявая) - 1 пучок

Соль (по желанию) - по вкусу

Перец (по желанию) - по вкусу

Морковь (для украшения)

Перец сладкий (для украшения)

Гвоздика (для украшения)

Читайте такжеКак проверить качество красной икры: секреты главной новогодней закускиЯйца отварить вкрутую, зелень промыть и подсушить. На терке натереть твердый и плавленый сыры, а также яйца. Затем всё соединить вместе. Добавить измельченный чеснок и майонез, перемешать. Возьмите тарелку, на которой будете подавать блюдо, выложите на нее массу в форме конуса. Листьями петрушки украсьте конусы - получится елочка.

Натрите на мелкой терке адыгейский сыр, брынзу и оставшееся яйцо. Добавьте чеснок, майонез и перемешайте. Скатайте из этой массы шарики разного диаметра, выложите их друг на друга и скрепите зубочистками. Поставьте снеговиков среди елочек, сделайте им глаза из гвоздики. Шляпу по желанию можно вырезать из моркови, вместо рук - стебли петрушки.

Рыбные и мясные закуски на Новый год

Кроме салатов и основных горячих блюд в праздничную ночь, вы можете приготовить легкие закуски. Они не менее вкусные, но более утонченные. К тому же, их можно есть на бегу, что позволяет не сидеть за столом долго.

Тарталетки с красной рыбой

Тарталетки (из песочного теста) - 14 шт.

Рыба красная солёная - 200 г

Сыр сливочный (творожный) - 180 г

Авокадо - 1 шт.

Лимонный сок - 1 ст. ложка

Огурец свежий (для украшения) - 0,5 шт.

Петрушка свежая (для украшения) - 1-2 веточки

Листья салата (для подачи) - 2-3 шт.

Авокадо вымыть, разрезать пополам, достать косточку. Затем нарезать плод кубиками прямо в кожуре и ложкой достать мякоть. Выжмите лимонный сок и разомните авокадо до консистенции пюре. Добавьте сливочный сыр и снова перемешайте. Украсьте блюдо листьями салата, поставьте тарталетки и наполните их кремом из авокадо. Красную рыбу нарежьте тонкими полосками, сверните рулетом и украсьте тарталетки. Декорируйте блюдо ломтиком огурца и петрушкой.

Рулетики из бекона

Бекон - 250 г (8 полосок)

Сыр твёрдый - 180 г

Яйца - 4 шт.

Майонез - 80 г

Укроп свежий - 5 г (1-2 веточки)

Чеснок - 2 зубчика

Соль - щепотка (по вкусу)

Перец свежемолотый (смесь перцев) - на кончике ножа

Разогреть духовку до 180°C, сделать из фольги 8 трубочек длиной примерно 10 см и диаметром 2-2,5 см. Каждую трубочку обернуть беконом и выложить швом вниз на противень, застеленный пергаментом, смазать желтком яйца и запекать 10-15 минут. По истечение этого времени остудить бекон, не снимая его с фольги.

Предварительно сваренные яйца очистить, натереть на терке, к ним добавить тертый сыр. Соединить с измельченным чесноком и зеленью, полить майонезом, перемешать. Переложить массу в кулинарный пакет, достать фольгу из рулетиков и наполнить их сырной начинкой.

Фаршированные яйца с тунцом

Яйца - 10 шт

Консервированный тунец - 1 банка

Майонез - 1 ст.л

Зелень укропа (по желанию)

Красная икра

Яйца отварить, остудить, почистить, разрезать пополам, вынуть желток. Тунец достать из банки, размять вилкой, соединить с измельченным желтком, майонезом и укропом, перемешать. В каждую половинку яйца выложить 1-2 ч.л начинки, украсить петрушкой и красной икрой.

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Автор: Кристина Кащавцева