Рассказываем, как сварить заправочный суп с грибами и крем-суп из шампиньонов - два простых рецепта.

Грибные супы недаром популярны среди украинцев, это первое блюдо вкусное и питательное. Сегодня рассказываем, как сварить суп с плавленым сыром и грибами и крем-суп из шампиньонов - обязательно попробуйте, с этими рецептами справится даже начинающий повар.

Ранее УНИАН писал, как готовить гороховый суп с овощами или с копчеными ребрышками.

Сырный суп с грибами - ароматный и вкусный

Для приготовления вам понадобятся:

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Сухие грибы - 50 г.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук зеленый - 50-60 г.

Масло растительное - 2 ст. л.

Сырок плавленый - 4 шт.

Сухие грибы хорошо промываем и кладем в 3-литровую кастрюлю. Лук очищаем от шелухи, разрезаем на две половинки. Заливаем грибы с луком холодной водой, доводим до кипения и 2-2,5 часа варим на среднем огне. Морковь нарезаем кружочками и обжариваем. В конце жарки посыпаем мелко нарезанным зеленым луком.

Бульон процеживаем и снова доводим до кипения, солим. Грибы измельчаем и кладем в кастрюлю. Добавляем нарезанный небольшими кубиками картофель (до 1,5 см) и обжаренную морковь с зеленым луком. За 10 минут до окончания варки добавляем плавленый сыр, нарезанный кубиками или натертый на терке. Вымешиваем, пока сыр не разойдется равномерно. Суп с грибами и плавленым сыром подается горячим, его можно украсить небольшим количеством зелени петрушки или нарезанного зеленого лука.

На заметку: чтобы грибы варились не так долго, их можно заранее замочить на несколько часов в холодной воде. Тогда их будет нужно варить около получаса в этой же воде (без соли).

Суп с грибами - рецепт из шампиньонов

На 4 порции вам понадобятся такие ингредиенты:

Шампиньоны - 600 г.

Лук репчатый - 400 г.

Сливки молочные 20% - 50 мл.

Молоко - 800 мл.

Масло сливочное - 50 г.

Соль - по вкусу.

Лук нарезаем полукольцами толщиной 0,5 см. Грибы тщательно промываем, режем на четвертинки и смешиваем с луком. Глубокую сковороду смазываем подсолнечным маслом и разогреваем. Помещаем в сковороду грибы с луком и обжариваем в течение 15-20 минут на среднем огне, пока из продуктов не уйдет около 2/3 влаги.

Добавляем сливочное масло и перемешиваем до полного растворения. После этого пересыпаем грибы с луком в кастрюлю, заливаем сливки и молоко. Доводим до кипения на среднем огне, уменьшаем его и варим суп на маленьком огне еще 15 минут, в процессе добавив немного соли.

Снимаем суп с огня и взбиваем блендером до однородной массы. В процессе взбивания пробуем, в этот момент суп приобретает целостность вкуса и, возможно, вам захочется его досолить. Подается горячим. Крем-суп с грибами можно украсить листочками базилика. Прекрасно сочетается с гренками, сыром с плесенью типа Горгонзола.

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