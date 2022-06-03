Гороховый суп имеет большое количество вариаций приготовления.

Гороховый суп - один из самых популярных видов супов у украинцев. Мы любим его за густую юшку и нежный вкус разваренного гороха. Гороховый суп имеет множество вариаций приготовления. В него можно добавить любые овощи по вкусу, а также копчености, мясо, колбаски.

Гороховый суп овощной

Горох - 1 стакан.

Картошка - 2 шт.

Растительное масло - 2 ст.л.

Замороженная овощная смесь по вкусу - 300 г.

Сливочное масло - 30 г.

Лавровый лист - 2 ст.л.

Соль, специи по вкусу.

Горох залить холодной водой и варить 60-80 минут в зависимости от сорта. Картошку почистить и нарезать кубиком. На сковороде смешать и нагреть растительное и сливочное масло. Выложить на сковороду овощи и обжаривать 5-7 минут. Посолить и поперчить овощи, добавить специи. Овощи выложить в кастрюлю с горохом. Добавить лавровый лист и варить до готовности картошки (примерно 25 минут).

Гороховый суп с копчеными ребрышками

Горох - 2 стак.

Копченые ребрышки - 700 г.

Вода - 3 л.

Лук - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Картошка - 5 шт.

Растительное масло - 4 стол.л.

Перец горошком - 10 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Соль, специи по вкусу.

Горох промыть проточной водой. Ребра разрубить на небольшие куски. Выложить в кастрюлю горох и ребра. Варить бульон 1 час. Затем положить в кастрюлю по одной очищенной луковице и моркови. После добавления овощей варить бульон еще час.

Пока варится бульон, сделать зажарку. Нарезать мелко вторую луковицу и натереть морковь На сковороде разогреть растительное масло. Жарить лук и морковь до готовности. В суп добавить нарезанный кубиками картофель, варить 5 минут. Затем положить зажарку, перец горошком и лавровый лист. Варить ещё 15 минут под крышкой.

Гороховый суп с сосисками

Горох колотый - 1 стак.

Картофель - 3 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Сосиски - 2-3 шт.

Соль, специи, приправы по вкусу.

Лист лавровый - 2 шт.

Масло растительное - 3 ст. л.

Вода - 3 литра.

Горох залить холодной водой и оставить на 1 час. Затем слить воду, залить 3 литра чистой воды и варить горох на медленном огне 1 час. Картофель нарезать небольшим кубиком, морковь - полукругом. Положить картошку и морковь в кастрюлю с супом, варить 15 минут.

Лук мелко нарезать и пожарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить в суп лук, соль, специи и зелень. Нарезать кружочками сосисками и положить в суп. Варить все вместе 5 минут. Подавать суп с гренками или сухариками.

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