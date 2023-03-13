Готовится проще, чем куриный суп с лапшой.

Если вам приелись обычные супы, приготовьте куриный суп с галушками - в виде рулетиков с пряными травами и чесноком. Пусть вас не пугает слово "рулетики" - такой суп готовится проще, чем с домашней лапшой. Галушки-рулетики выглядят в супе очень оригинально и придают ему особый аромат.

Ранее мы рассказывали, как сварить правильный куриный бульон и какую курицу для него лучше взять.

Куриный суп с галушками-рулетиками

Для приготовления вам понадобятся:

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вода - 1,8 л;

курица (бедра или любая другая часть) - 350 г;

картофель - 350 г;

морковь - 100 г;

лук - 100 г;

масло растительное - 2 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец чёрный молотый - по вкусу;

лавровый лист - 1 шт.;

укроп (свежий или замороженный) – 10 г.

Для галушек:

мука - 100 г;

яйцо - 1 шт.;

соль - 1/3 ч. л.;

масло растительное - 1 ст. л. + 2 ч. л.;

вода - 1 ст. л.;

чеснок - 2 зубчика;

итальянские травы сушеные - 1 ч. л.

Залейте бедрышки водой, посолите, доведите до кипения, снимите пену. Накройте крышкой и готовьте на маленьком огне 40 минут. Достаньте мясо из бульона, отделите от костей, нарежьте маленькими кусочками. Добавьте в кастрюлю очищенный и нарезанный небольшими кусочками картофель, варите 10 минут. Нарежьте кубиками лук, натрите морковь на крупной терке, обжарьте лук с морковью на растительном масле до золотистости.

Приготовьте тесто для галушек. Смешайте яйцо и соль, добавьте 1 ст. л. растительного масла и воду. Перемешайте и постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое эластичное тесто. Сформируйте шарик, накройте пленкой, оставьте на 10-15 минут. Пропустите чеснок через пресс, добавьте 2 ч. л. растительного масла, итальянские травы, перемешайте. Тесто раскатайте в тонкий прямоугольный пласт - толщина 2 мм. Смажьте поверхность теста смесью чеснока, масла и пряностей (не доходя до края 1 см) и скатайте в плотный рулет. Нарежьте рулет шайбочками толщиной 0,5 см.

Выложите в кастрюлю мясо и лук с морковью, добавьте черный молотый перец, доведите до вкуса солью. Дайте супу закипеть и положите галушки-рулетики. Перемешайте и готовьте на маленьком огне еще 7-10 минут.

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