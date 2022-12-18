Какую курицу взять, сколько воды добавить и как долго варить, чтобы получить полезный и вкусный бульон - читайте в материале УНИАН.

Тарелка ароматного и наваристого бульончика с гренками моментально поднимает настроение. Это не научно доказанный, но проверенный временем факт. Кроме этого, куриный бульон - полезная вещь. Приготовить его несложно: сначала нужно взять правильную курицу. Что дальше с ней делать - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, как сварить прозрачный бульон из курицы: советы и секреты.

Куриный бульон - из чего варить

Для куриного бульона вам понадобится курица, вода, овощи, пряности и специи. По желанию в бульон можно добавить лапшу или вермишель.

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Курица

Самый вкусный бульон, конечно же, получается из домашней курицы. Если домашней нет - берите магазинную, суповую. Суповая курица - это немолодая курица-несушка, на вид она более "стройная" по сравнению с бройлерами. Суповая курица будет вариться дольше, но из нее получается самый вкусный бульон, а мясо не разваривается и не разваливается, как у бройлерных.

Совет: если готовите бульон из бройлера, то варите его не более часа.

Для классического бульона берут целую курицу, но можно взять и части, суповой набор или даже куриные лапки. Одну только грудку лучше не брать - мясо может получиться жестким, а бульон будет без навара.

Вода

Бульон готовят из расчета 1 курица - 3 литра супа. Если учесть, что бульон варится долго и вода может выкипеть, нужно взять изначально около 5 л воды.

Совет: постарайтесь не доливать воду в процессе приготовления, потому что бульон будет не таким наваристым. Если все-таки воду нужно долить - добавляйте кипяток.

Овощи

По классике в бульон кладут морковь и лук, которые можно пассеровать в небольшом количестве масла. Для вкуса в бульон можно добавить шампиньоны или белые сушеные грибы.

Специи и пряности

Кроме соли и молотого перца, в бульон кладут лавровый лист, душистый перец горошком. Можно также добавить тимьян, розмарин, черешок сельдерея, стебель петрушки.

Как варить куриный бульон - классический рецепт

Курица - 1 шт.

Вода - 3 л

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Соль - щепотка

Черный молотый перец - 1 щепотка

Курицу положите в кастрюлю, залейте водой - вода должна полностью покрыть курицу. Посолите и готовьте на медленном огне 1,5 часа.

Совет: чтобы бульон был прозрачным, во время приготовления снимайте пенку.

Добавьте морковь, нарезанную на несколько частей, лук - целый или разрезанный пополам, и перец. Варите ещё 1,5 часа. Из готового бульона достаньте все ингредиенты, а сам бульон процедите через марлю. Курицу и овощи можно использовать в других блюдах.

Совет: готовый бульон можно хранить в холодильнике 3-4 дня, или перелить в зип-пакеты и хранить в морозилке в течение двух недель.

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