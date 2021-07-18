И ещё одна, конечно же, во время вечерней прогулки. И пусть любители чая утверждают, что кофе вреден для организма - мы знаем несколько способов, как разнообразить кофейные будни без вреда для здоровья, но с невероятным удовольствием для души и вкусовых рецепторов.
Кофе гляссе с мятой и шоколадом
- крепкий свежесваренный кофе - 300-350 мл;
- горький шоколад - 30-50 гр;
- мятный сироп или ликер - 3-4 ст.л;
- сливочное мороженое - 1 шарик;
- лед.
Варим кофе, пока он горячий, растворяем шоколад. Охлаждаем, добавляем половину мороженого, сироп или ликер и лед. Взбиваем массу в блендере. Подаем, украшая мороженым, тертым шоколадом и веточкой мяты. Если есть возможность, можно добавить ледяную крошку.
Кофейный смузи с бананом
- крепкий свежесваренный кофе - 250 мл;
- банан - 1 шт;
- обезжиренный йогурт без добавок - 250 мл;
- корица - на кончике чайной ложки;
- какао-порошок - 0.5 ст.л.
Превращаем банан в пюре, добавляем йогурт и взбиваем в блендере. Соединяем с кофе и еще раз взбиваем. В конце насыпаем в смесь какао и корицу.
Летний кофе - шикарный лавандовый раф
- сливки 11% жирности - 100 мл;
- молотый кофе - 1.5 ч.л;
- вода - 100 мл;
- сахар - 1 ч.л;
- сухие цветки лаванды - 0.5 ч.л;
- колотый лед.
Читайте такжеДиетологи рекомендуют: 5 рецептов легких летних салатовЗаливаем кофе холодной водой и доводим до кипения, снимаем с огня. В кофемолке перебиваем сахар и лаванду. Высыпаем всё в кофе и перемешиваем. Вливаем в кофе сливки, нагреваем до кипения, но не кипятим.
Затем взбиваем массу миксером до образования пышной пены, в конце добавляем колотый лед. По желанию можно украсить напиток веточкой лаванды.
Молочный кофейный коктейль с двумя видами мороженого
- крепкий свежесваренный кофе - 300 мл;
- лед;
- молоко - 1 стакан;
- шоколадное мороженое - 1 стакан;
- ванильное мороженое - 1 стакан;
- корица, сахар - по вкусу.
Все ингредиенты смешиваем в блендере, пока не получится однородная масса. Перед подачей сделайте “краст” - смочите края бокала и оберните в смеси сахара и корицы. Можно подавать с ароматной выпечкой.
Рецепт коктейля с кофе и сиропом - охлаждающий фраппе
- крепкий свежесваренный кофе - 200 мл;
- колотый лед;
- молоко - 70 мл;
- сироп (любой. на ваш вкус) - 1-2 чайных ложки.
Завариваем кофе и остужаем его. Затем все ингредиенты смешиваем в блендере. Если любите кофе слоями, то можно смешивать молоко, лед и кофе, а сироп налить отдельно на дно бокала. Подаем напиток в высоких прозрачных бокалах.
Кофе со льдом и ромом - ямайский коктейль пиратов
- темный ром - 30 мл;
- кофейный ликер - 30 мл;
- взбитые сливки;
- черный кофе - 120 гр;
- веточка мяты и лед.
В шейкере или в блендере смешиваем ром, ликер, кофе и сливки. Процеживаем и выливаем в высокий прозрачный стакан, наполненный льдом. Украшаем мятой.
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