Шарлотка - это один из самых распространенных в Украине домашних десертов. Оригинальная шарлотка во Франции и Германии готовится из размоченного в масле белого хлеба со слоем яблок, однако в начале XIX была придумана русская шарлотка из печенья и баварского крема. А в современной Украине и России шарлотка известна как бисквит с нарезанными яблоками. И хотя с французским оригиналом она имеет мало общего, её вкус это не портит.
Шарлотка в мультиварке без молока
- Яйцо куриное - 4 шт.
- Сахар - 0,5 стакана.
- Мука пшеничная - 1 стакан.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Корица - 0,5 ч. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Яблоко - 500 г.
Яйца взбить миксером с сахаром и солью до пышной пены, выложить в миску. Добавить разрыхлитель для теста, муку, соль, сахар и корицу. Замесить тесто консистенции густой сметаны. Яблоки очистить от кожуры, удалить семечки. Одно яблоко нарезать тонкими дольками, остальные кубиком. Нарезанные кубиком яблоки положить в тесто.
Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и присыпать сахаром, чтобы яблоки карамелизировались. Выложить тесто в чашу и равномерно распределить. Сверху украсить дольками яблок. Выпекать 60 минут в режиме "Выпечка", периодически проверяя на готовность. После приготовления открыть крышку мультиварки и позволить пирогу постоять 5 минут.
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