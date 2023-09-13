Попробуйте новый рецепт - такой пирог с яблоками и карамелью получается необычайно бархатным, кремовым и сочным.

Шарлотка с яблоками - любимый многими пирог. Приготовить его очень просто, а ингредиенты доступны в любое время года. Испечь шарлотку в яблочный сезон - святое дело. Попробуйте в обычном рецепте заменить всего пару ингредиентов, и пирог превратится в яркий карамельный десерт.

Шарлотка - рецепт с яблоками в карамели

Ингредиенты:

сахар - 4 ст. л. (100 г);

мед - 1,5 ст. л. (50 г);

яйцо - 1 шт.;

мука - 6 ст. л. (180 г);

сливочное масло (мягкое) - 1/2 часть пачки (85 г + 15 г);

разрыхлитель - 1/2 ч. л. (7 г);

молоко - 1/2 стакана (120 г);

корица, кардамон - по вкусу.

Для начинки:

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яблоки - 3 шт. (или 300 г очищенных);

сахар - 1/2 стакана (80 г);

масло сливочное - 20 г.

Приготовьте начинку. Почистите и нарежьте яблоки кубиками. Растопите в сотейнике сахар до состояния карамели - он должен стать янтарного или темного цвета. Добавьте сливочное масло, яблоки, перемешайте. Варите, постоянно помешивая, пока не испарится жидкость.

Приготовьте тесто. Смешайте мягкое масло, сахар и мед, добавьте корицу, кардамон или другие пряности по вкусу. Добавьте яйцо, снова перемешайте до однородности. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте в основную массу. Влейте молоко, перемешайте. Добавьте карамелизированные яблоки и снова перемешайте.

Форму для выпекания выложите пергаментом, вылейте тесто. Выпекайте в разогретой духовке до 130°С 50 минут, а затем еще 5 минут при 170°С. Дайте остыть и посыпьте сверху сахарной пудрой.

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