Этот насыпной пирог сумеет приготовить даже тот, кто не умеет.

"Три стакана" - пирог назвали так потому, что все основные ингредиенты не нужно взвешивать, достаточно взять всего по стакану. И никакой возни с тестом - нужно просто насыпать все слоями. Самое сложное в этом рецепте - это натереть яблоки.

Насыпной яблочный пирог

Ингредиенты:

яблоки - 10 шт. (или 1,5 кг);

мука - 1 стакан* (130 г);

сахар - 1 стакан (160 г);

манная крупа - 1 стакан (160 г);

разрыхлитель - 2 ч. л.;

ванильный сахар - 1 пакетик;

щепотка соли;

сливочное масло (замороженное) - 100 г.

*Объем стакана - 200 г.

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Как готовить пирог "Три стакана" с яблоками

Смешайте муку, сахар, ванильный сахар, манную крупу, соль, разрыхлитель. Разделите сухую массу на 4 части. Натрите на крупной терке яблоки, разделите массу на три части.

Совет: яблоки лучше брать кислые и сочные.

Выстелите дно и бока разъемной формы (диаметр 22 см) пергаментом. Выложите слоями: 1 часть сухой смеси, 1 часть яблок, затем снова сухую смесь и снова - яблоки. Чередуйте и последний слоем выложите сухую смесь.

Совет: сок, который пустили яблоки, тоже отправляйте в форму.

Натрите сверху замороженное сливочное масло - так, чтобы оно равномерно покрыло сухую смесь. Поставьте форму на противень и отправьте в разогретую духовку. Выпекайте при 180°С около 50 минут (зависит от духовки) - до румяной корочки сверху.

Пусть насыпной пирог "Три стакана" остынет - и можно доставать из формы.

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