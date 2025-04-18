Для приготовления этого десерта нужно испачкать только одну чашку.

Кекс в кружке в микроволновке - это простой десерт на одну порцию, приготовление которого занимает считанные минуты. Можно побаловать себя быстрым шоколадным лакомством в качестве перекуса.

Рецепт достаточно гибкий - вы можете экспериментировать с разными добавками, получая каждый раз разный десерт.

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Кекс в кружке - рецепт

"Вам нужно быстро перекусить шоколадом? Попробуйте приготовить этот простой кекс в кружке в микроволновой печи с ингредиентами из магазина. Он станет еще вкуснее с шариком ванильного мороженого", - отмечают на BBC Good Food.

Для приготовления вам понадобится:

четыре ст. л. муки;

четыре ст. л. сахарной пудры;

две ст. л. какао-порошка;

одно яйцо;

три ст. л. молока;

три ст. л. масла растительного;

пару капель ванильной/апельсиновой/мятной эссенции;

две ст. л. шоколадной стружки, орехов или изюма.

Чтоб сделать кекс в микроволновке, возьмите самую большую кружку, какая у вас есть. Это важно, поскольку так вы убережете себя от того, что во время приготовления тесто будет выливаться через края и запачкает вашу технику внутри.

Всыпьте в посудину муку, пудру, какао и перемешайте. Вбейте туда яйцо и хорошо взбейте вилкой. Влейте молоко, масло и ароматическую эссенцию на выбор.

Продолжайте взбивать тесто, пока оно не станет гладким и однородным. Последним добавьте начинку - сухофрукты, орехи или шоколадную стружку. Перемешайте, чтоб она распределилась по будущему десерту.

Поставьте кружку в центр микроволновой печи и готовьте на высокой мощности в течение полутора-двух минут. Лакомство должно подняться и стать плотным на ощупь.

Также можно приготовить кекс в микроволновке без молока. Для этого замените его таким же количеством воды.

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