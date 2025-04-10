Секрет того, как хранить муку в большом количестве, состоит в том, чтоб добавить в нее один ингредиент, который уже есть у вас дома.

Многим знакома проблема, когда в крупах и муке заводятся надоедливые жучки. Они быстро плодятся и атакуют другие продукты рядом со скоростью лесного пожара.

Сегодня рассмотрим, как и в чем хранить муку чтобы не завелись жучки. Ранее мы рассказывали, как сделать самое сильное средство от мух в доме.

Как хранить муку в домашних условиях

Гуру уборки в TikTok Шантель Мила поделилась своими домашним хитростям, как дешево и без химии защитить ваши продукты в шкафу от вредителей. Эти советы также продлят срок годности у муки и круп.

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По словам Шантель, она добавляет травы в сухие продукты. Главным помощником в том, как хранить муку чтобы не завелись жучки, эксперт называет обычный лавровый лист.

"Кладите лавровые листья в муку или макароны, чтобы предотвратить появление насекомых в кладовой", - советует блогер.

Это натуральное средство, которое отпугивает моль и долгоносиков. Дело в том, что в лавровых листьях много сильных ароматических соединений, которые неприятны насекомым.

Также на видео Шантель можно заметить, в чем хранить муку лучше всего.

Это контейнер с вакуумной крышкой. Если по какой-то причине вредитель все-таки заведется, то этот контейнер станет для него ловушкой и не позволит атаковать остальные продукты. Теперь вернемся к лавровому листу.

Эксперты Proof Pest рекомендуют взять свежие лавровые листья и разбросать их по столешницам и полкам шкафов. Также стоит их добавлять непосредственно в сухие продукты для лучшей защиты.

Согласно исследованию 2006 года, оказалось, что эфирные масла трав способны отпугивать даже комаров и тараканов. Лучше всего себя в этом показали эвкалипт, базилик и анис.

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