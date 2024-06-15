Классический польский торт Карпатка покорит любителей заварного теста.

Польский торт Карпатка - это десерт из заварного теста и масляного крема внутри. Во время запекания верхний слой теста комкается и посыпается пудрой, напоминая заснеженные вершины Карпат. По сути торт состоит всего из двух коржей и крема посередине, будто гигантский эклер.

Если вас не очень привлекает классический торт Карпатка - рецепт можно переделать под себя. Добавьте внутрь фрукты или мармелад, или же замените питательный масляный наполнитель на более легкий сметанный крем. А любителям эклеров и профитролей точно понравится оригинальный рецепт.

Заварной торт Карпатка

Ингредиенты для теста:

Видео дня

молоко - 120 мл;

вода - 120 мл;

мука - 150 г;

яйца - 4 шт.;

сливочное масло - 80 г;

сахар - 1 чайн. л.;

соль - щепотка;

сахарная пудра для посыпки - 2 чайн. л.

Ингредиенты для крема:

яйца - 2 шт.;

сливочное масло - 180 г;

молоко - 500 мл;

сахар - 150 г;

крахмал - 50 г;

ванилин - 5 г.

Духовку заранее разогрейте до 180°. Также подготовьте круглую форму для выпечки диаметром 22 см с пекарской бумагой внутри, или противень с пергаментом.

Для приготовления теста соедините в кастрюле молоко, воду, размягченное до комнатной температуры масло, а также сахар и щепотку соли. Доведите смесь до кипения и при постоянном помешивании всыпьте муку. Варите тесто 3-4 минуты, постоянно помешивая, чтобы оно не пригорело. Выключите огонь когда тесто станет гладким и однородным, перестанет липнуть к стенкам кастрюли.

Слегка остудите заварное тесто и по одному вмешайте яйца, тщательно размешивая венчиком. Половину готового теста выложите в форму и выпекайте 30-35 минут при 180°. Во время приготовления не открывайте дверцу. Таким же образом запеките вторую половину теста. Если есть две формы для выпечки, то их можно выпечь одновременно.

Также тесто можно выпечь за раз на противне с пергаментом и затем разрезать на две половины. В таком случае торт будет прямоугольным по форме.

Для приготовления крема заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размякло. Яйца взбейте с сахаром, крахмалом и ванилином до однородной массы. Молоко вскипятите и при постоянном помешивании влейте в яичную смесь. Верните крем на плиту и варите 4 минуты при постоянном помешивании. Выключите огонь, мешайте ещё минуту и накройте емкость пленкой. Оставьте до полного остывания.

Остывший крем смешайте с мягким маслом и взбейте в пышную однородную массу с помощью блендера. Выложите на один корж заварного теста, разровняйте и накройте сверху вторым.

Готовый торт "Карпатка" поставьте в холодильник на несколько часов. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Также к этому десерту хорошо подходит крем Пломбир на сметане. Он добавит торту приятную кислинку.

Вас также могут заинтересовать новости: