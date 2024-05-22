Нежный крем со вкусом пломбира идеально подойдет к тортам.

Нежный и ароматный крем "Пломбир" идеально подходит к любым десертам. Этот рецепт завоюет сердца всех сладкоежек, которые любят одноименное мороженое. Приготовить его можно разными способами - мы расскажем, как сделать крем Пломбир на молоке и сметане.

Заварной крем пломбир на молоке

Ингредиенты:

молоко - 250 мл;

яйца - 2 шт.;

сахар - 120 г;

сливочное масло 82% - 250 г;

мука - 50 г;

ванилин - 1 г;

коньяк (по желанию) - 15 мл.

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника и нагрейте до комнатной температуры. В миске взбить венчиков яйца с сахаром и щепоткой соли. Затем влейте 100 мл холодного молока и всыпьте муку, ещё раз перемешайте венчиком.

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Остальное молоко доведите до кипения и влейте в него тонкой струей яичную смесь, постоянно мешая венчиком. Убавьте огонь до минимального и варите крем ещё 3-4 минуты до загустения. Не прекращайте помешивать десерт, иначе он быстро пригорит ко дну.

Затем снимите крем с кастрюли и накройте пленкой. Остудите до комнатной температуры. В теплую смесь кусочками добавьте сливочное масло. Чтобы десерт стал пышным и воздушным, взбейте его венчиком или миксером после добавления масла.

По желанию в уже готовый заварной крем Пломбир добавьте немного коньяка или ликера. Десерт готов - можно начинять торты и пирожные.

Крем Пломбир на сметане

Ингредиенты:

сметана 20% - 500 г;

куриные яйца - 2 шт.;

сахар - 300 г;

мука - 5 стол. л.;

сливочное масло - 250 г;

ванильный сахар - 10 г.

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Крем готовится на водяной бане, поэтому сначала наберите воду в большую кастрюлю и доведите до кипения. Затем в миску меньшего размера вбейте яйца, добавьте сахар, муку, сметану и ванильный сахар. Перемешайте ингредиенты до однородности с помощью венчика.

Поставьте миску в кастрюлю с кипящей водой. Варите до загустения 3-5 минут, постоянно помешивая. Готовый заварной крем Пломбир накройте пленкой, чтобы он не покрылся корочкой. Оставьте остывать до комнатной температуры.

Тем временем нарежьте кубиком размягченное сливочное масло и добавьте в теплый крем, перемешивая смесь венчиком или миксером. После этого он станет нежный и пышным. Готовое блюдо переставьте в холодильник и используйте в любых десертах.

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