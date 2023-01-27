Как приготовить шоколадный торт, если нет времени возиться со сложными десертами - читайте в материале УНИАН.

Эти простые рецепты будут под силу новичкам или если попросту нет времени на сложные десерты. Попробуйте шоколадный торт без выпечки, муссовый торт без муки или приготовьте брауни из трех видов шоколада.

Ранее мы рассказывали, как приготовить ленивый наполеон - три рецепта любимого торта.

Брауни из трех видов шоколада

Популярный десерт, который американские хозяйки обожают за его простоту. Это рецепт брауни, в котором минимум муки и максимум шоколада.

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Черный шоколад - 180 г

Молочный шоколад - 50 г

Белый шоколад - 50 г

Масло сливочное - 200 г

Сахар - 250 г

Яйца - 3 шт.

Мука - 100 г

Какао - 50 г

Ванилин (по желанию)

Растопите черный шоколад и сливочное масло на водяной бане.

Ранее мы рассказывали, как сделать водяную баню и что можно на ней топить.

Взбейте яйца с сахаром в густую массу - в рецепте нет разрыхлителя, поэтому яйца нужно взбить хорошо, так как они будут поднимать тесто. Дайте шоколаду слегка остыть и тонкой струйкой введите его в яичную массу, не переставая взбивать. Добавьте муку и какао. Хорошо перемешайте. Поломайте молочный и белый шоколад на кусочки, добавьте в тесто, перемешайте. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте брауни в разогретой до 180°С духовке 25 минут.

Готовому торту дайте остыть и нарежьте на порционные кусочки.

По желанию подавайте брауни с любимым сладким соусом или шариком мороженого.

Шоколадный торт без выпечки - из печенья

Этот супершоколадный десерт не требует ни духовки, ни особых кулинарных талантов.

Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - 24 шт.

Сливочное масло (для коржа) - 50 г

Сливочное масло (для начинки) - 50 г

Жирные сливки - 250 мл

Молочный шоколад - 180 г

Черный шоколад - 180 г

Разделите шоколадное печенье пополам, кремовую начинку удалите, печенье измельчите в крошку - с помощью блендера или скалки. Растопите сливочное масло, смешайте с крошкой до однородной массы. Утрамбуйте получившуюся массу в форму для тарта (диаметр 23 см) и поставьте в морозилку на час.

Разогрейте сливки, добавьте к ним масло. Залейте горячей массой ломтики шоколада и перемешайте, чтобы шоколад растопился. Слегка охладите и вылейте поверх шоколадной основы. Поставьте в холодильник до полного застывания (примерно на 3 часа). Готовый торт нарежьте слегка смоченным в воде ножом.

Муссовый торт - без выпечки и без муки

Этот шоколадный торт легкий по текстуре и простой в приготовлении.

Черный шоколад - 45 г или 1/2 плитки

Молочный шоколад - 45 г

Белый шоколад - 45 г

Сливки (от 30%) - 450 мл

Молоко - 150 мл

Желтки - 4 шт.

Сахар - 50 г

Желатин - 12 г (1/2 пачки)

Вода - 60 мл

Замочите желатин в воде, оставьте набухать на 15 минут. Смешайте 1/3 часть сливок (150 мл) с молоком и нагрейте. Желтки разотрите с сахаром, добавьте к молоку со сливками, перемешайте и снова прогрейте, но не кипятите. Залейте полученной смесью набухший желатин, перемешайте. Разделите массу на три равные части, добавьте в каждую шоколад разного вида и перемешайте до однородности.

Хорошо взбейте сливки, разделите их на три равные части, добавьте одну часть к черному шоколаду. Перемешайте, вылейте в форму (16 см) и отправьте в морозилку на 10 минут.

Совет: для этого десерта также можно взять порционные формы.

Добавьте сливки в миску к молочному шоколаду, перемешайте и вылейте в форму поверх черного шоколада. Последним сделайте слой из смеси с белым шоколадом. Поставьте муссовый торт в холодильник до полного застывания.

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