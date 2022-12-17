Что такое водяная баня и как на ней что-то "растопить" - читайте в материале УНИАН.

Нагреть мед или заварить тесто, растопить масло или приготовить пудинг - для этого вам понадобится водяная баня. Что это такое, как сделать водяную баню в домашних условиях, чем она отличается от паровой и почему эти две бани лучше не путать - рассказываем в материале УНИАН.

Ранее мы писали, как варить мясо и рыбу, чтобы они получились вкусными.

Водяная баня - что это такое

Водяная баня - это способ, при котором продукты можно нагреть до температуры кипения, но без прямого контакта с водой. Проще говоря, это способ медленно нагреть (растопить, расплавить) продукты, чувствительные к высоким температурам и нагреву. Водяную баню часто используют в кулинарии и кондитерке, косметологии, приготовлении свечей, мыловарении. Например, если нужно растопить мед, масло или воск, заварить траву на водяной бане или яичные белки для крема.

Видео дня

Как сделать водяную баню - простой способ

Сделать водяную баню довольно просто. Вам понадобятся две кастрюли: одна побольше, вторая - поменьше. В большую кастрюлю налейте воду и поставьте в нее кастрюлю поменьше - с ингредиентами, которые нужно нагреть/растопить на водяной бане.

Внимание: вода в большой кастрюле должна закрывать только 1/2 высоты кастрюльки поменьше.

Конструкцию из двух кастрюль поставьте на огонь и медленно доведите до кипения.

Таким образом, на водяной бане продукты не подгорают и сохраняют свои качества. И необходимую температуру можно поддерживать столько, сколько нужно.

Совет: для водяной бани лучше всего использовать посуду с толстыми стенками из нержавеющей стали. Эмалированная, керамическая или чугунная посуда могут испортить продукты.

Водяная баня - что на ней готовить

Если говорить о кулинарии и кондитерке, чаще всего на водяной бане растапливают мед, сливочное масло, заваривают белки, готовят крем-брюле, чизкейки и пудинги. Также на водяной бане заваривают травы, чтобы сохранить их полезные свойства, топят воск и парафин.

Водяная баня и паровая баня - в чем разница

Не стоит путать водяную баню с паровой.

Паровая баня - это способ нагрева, схожий с водяной баней, но вода в большой кастрюле не касается дна маленькой. Между кастрюлями остается свободное пространство, в котором циркулирует горячий воздух - он и нагревает ингредиенты в посуде. Другими словами, мы нагреваем продукт на пару, а не на воде.

И еще один важный момент: на водяной бане продукты постепенно нагреваются до температуры +100°С, на паровой - выше +100°С.

Паровая баня идеально подходит, чтобы растопить шоколад: в этом процессе важно, чтобы конденсат и вода не попали в шоколадную смесь. Также на паровой бане готовят швейцарскую меренгу, соус голландез и сабайон.

Вас также могут заинтересовать новости: