По этому рецепту мало кто готовит, и очень зря.

Многие украинцы любят сметанник за его неповторимый вкус детства. К сожалению, редко в магазинах можно найти "тот самый" десерт, к тому же, приготовленный не только вкусно, но и качественно. Узнайте, как сделать торт Сметанник своими руками дома.

Торт Сметанник по-домашнему со сгущенкой

Не верьте, если вам говорят, что один из самых трудных в приготовлении тортов - это Сметанник - рецепт классический подразумевает использование только сметаны. На самом деле, оказалось, что если добавить в тесто сгущенку, коржи получатся мягкими и будут иметь карамельный вкус.

Ингредиенты:

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1 банка сгущенки;

100 граммов сливочного масла;

300 граммов муки;

400 граммов 20% сметаны;

150 граммов сахара;

2 яйца;

1 чайная ложка соды;

1 чайная ложка 9% уксуса.

Запоминайте, как готовить Сметанник со сгущенкой по этому рецепту.

Первое, что вам нужно сделать - заранее достать масло из холодильника, чтобы оно размягчилось естественным образом (растапливать его на плите или в микроволновке нельзя). Когда масло будет готово, его нужно выложить в миску, туда же вбить яйца и перемешать все до однородной консистенции вилкой, венчиком или миксером. Далее влить банку сгущенки и еще раз перемешать.

Соду погасить уксусом, добавить в яичную массу. Просеять муку, всыпать порциями, постоянно перемешивая. Получившееся тесто разделить на 2 равных части. Форму для выпечки смазать маслом или застелить пергаментом, вылить первую часть теста, выпекать при 180 градусах в духовке 30-40 минут. Когда остынет, достать из формы, таким же образом испечь второй корж.

Каждый из коржей разрезать ножом вдоль так, чтобы у вас из двух коржей получилось четыре. В отдельной миске взбить сметану с сахаром до однородной консистенции (чем дольше - тем лучше, оптимально взбивать 10-15 минут). Убрать крем на 1 час в холодильник.

По истечение этого времени собрать торт - выложить первый корж, его смазать кремом, затем второй - смазать, третий - смазать. Обрезать ножом края, чтобы торт получился ровным. Четвертый корж измельчить руками в крошку, ею обсыпать Сметанник со всех сторон. Для того чтобы крошка лучше держалась, ее можно смешать с остатками крема. Когда десерт будет готов, убрать его в холодильник на ночь, а утром подавать вкусный Сметанник как в детстве к столу.

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