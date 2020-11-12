Итальянское блюдо пицца – ныне является одним из самых популярных во всем мире.
Готовят ее самыми разнообразными способами, разной формы и с добавлением многочисленных продуктов в качестве начинки. Но все же основные составляющие, как и рецепт самой пиццы, остаются неизменными.
Грибная пицца удобна тем, что такая начинка вкусная соло, ведь вкус грибов является самодостаточным. Конечно же, можно разнообразить ее другими калорийными продуктами.
Пицца с грибами
Для теста
- Мука - 3 ст.
- Сухие активные (быстродействующие) дрожжи - 7 г
- Сыворотка или вода - около 1 ст.
- Оливковое масло - 2 ст. ложки
- Соль - 0,5 ч. л.
Для начинки
- Шампиньоны свежие - 300 г
- Помидоры - 1-2 шт.
- Огурцы (можно соленые или маринованные) - 1-2 шт.
- Сладкий перец - 1-2 шт.
- Твердый сыр - 150-200 г
- Маслины - 10 шт.
- Растительное масло
Приготовление теста. Сыворотку или воду нагреть до 45-50°С. Муку просеять через сито. Один стакан муки смешать в миске с сухими дрожжами, залить подогретую жидкость, замесить жидкое тесто. Посолить и, подсыпая оставшуюся муку, продолжать замешивать тесто.
Читайте такжеНежное ризотто с грибами: как приготовить аппетитное блюдоКогда вся мука будет в тесте, добавить оливковое масло. Месить тесто следует энергично, оно должно стать эластичным, гладким и не прилипать к рукам.
Включить духовку на 230-240°С.
Приготовление начинки. Помыть все овощи и грибы. Шампиньоны обсушить и нарезать тонкими пластиками вдоль. Обжарить их 4-5 минут на растительном масле (если масла многовато – выложить грибы на бумажные полотенца, чтобы от него избавиться).
Помидоры и очищенные перцы нарезать кружочками, а огурцы – мелкими кубиками. Маслины разделить пополам или на четвертинки.
Застелить противень фольгой, слегка смазать растительным маслом. Выложить основу для пиццы. По желанию можно смазать ее соусом, смешав равные количества майонеза и кетчупа.
Выложить сначала кружочки помидоров, засыпать огурцы, маслины, сверху разложить грибы. На грибы – кольца сладкого перца. Щедро посыпать тертым сыром.
Выпекать пиццу в предварительно разогретой до 230-240°С духовке от 3-4 до 7-9 минут, в зависимости от духовки и толщины основы. Она должна зарумяниться, а сыр – расплавиться.
Пицца с курицей и грибами
Для теста
- Мука - 250-300 г
- Дрожжи сухие - 1,5 ч. л.
- Вода - 150 мл
- Соль - 1 ч. л.
- Сахар - 1 ч. л.
- Подсолнечное масло - 2 ст. л.
- Масло подсолнечное - 2 ст. л.
Для начинки
- Помидор - 250 г
- Шампиньоны - 200 г
- Куриный окорочок - 500 г
- Сыр твердый - 150 г
- Томатная паста - 85 г
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Лавровый лист - 1-2 шт.
В теплую воду добавить сахарный песок и дрожжи. Перемешать и оставить на 10 минут при комнатной температуре.
Добавить подсолнечное масло и подсыпать небольшими порциями муку. Замесить мягкое тесто. Накрыть полотенцем и оставить в укромном месте на 40-50 минут.
Курицу отварить в подсоленной воде с лавровым листом. Остудить и нарезать небольшими кусочками.
Промыть шампиньоны, нарезать пластинками вместе с ножками. Помидоры нарезать кольцами или полукольцами. Твердый сыр натереть на крупной терке.
Обмять отдохнувшее тесто на посыпанной доске. Раскатать в пласт по диаметру формы. Смазать основу пиццы томатной пастой или соусом. Распределить нарезанные грибы. Немного подсолить и поперчить. Добавить кусочки курятины.
Распределить нарезанные помидоры. Приправить солью и перцем. Можно сдобрить еще и майонезом.
Посыпать натертым сыром. Отправить в духовку при температуре 180°С и выпекать в течение 40-60 минут.
Пицца с грибами
Для теста
- Мука - 2 ст.
- Дрожжи живые - 15 г
- Сахар - 1 щепотка
- Соль - 1 щепотка
- Оливковое масло - 3 ст. л.
- Вода - 120 мл
Для начинки
- Грибы сухие - 0,5 ст.
- Соус для пиццы - 1 ст.
- Сыр твердый - 250 г
- Лук порей - 1 часть
- Ветчина - 200 г
- Оливки - 100 г
- Тимьян - по вкусу
- Чеснок - 1 зубчик
В миску насыпать соль, сахар и добавить живые дрожжи. Влить теплую (30-38°С) воду и насыпать 4 ст. л. муки. Перемешать, накрыть миску полотенцем и оставить в тепле на 15 минут.
Читайте такжеСочный пирог с грибами: как приготовить ароматную выпечкуКогда дрожжи сыграли, можно готовить тесто. Добавить оливковое масло и небольшими порциями муку. Замесить тесто. Комок теста оставить в миске, накрыть полотенцем и положить на 40 минут в теплое место.
Грибы замочить в воде, нарезать небольшими кусочками и тушить на малом огне около 20 минут.
Разделить подошедшее тесто на 12 частей, посыпать мукой и раскатать заготовки для пиццет. Заготовки смазать соусом. Сверху выложить порезанный тонко лук-порей, порезанную ветчину, грибы и листочки тимьяна. Добавить оливки и чеснок. Посыпать тертым сыром.
Отправить противень с пиццами в духовку на 7 минут. Выпекать при температуре 200°С.
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