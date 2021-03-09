Пышные вареники на пару или сваренные в воде – в любом случае будет очень вкусно!

Вареники с сыром – классика украинской кухни. Их делают как сладкими, так и несладкими из соленого сыра. Тесто для вареников можно готовить на воде, молоке или кефире.

Готовые вареники обычно сверху обильно поливают сливочным маслом и подают со сметаной. Сладкие же вареники можно дополнить вареньем или ягодами.

Вареники с творогом

Мука - 2,5 ст.

Кефир - 1 ст.

Яйцо - 1 шт.

Соль - щепотка

Сахар - 1 ч. л.

Сода - 1/3 ч. л.

Для начинки

Творог - 250 г

Желток - 1 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Соединить в емкости кефир, яйцо, сахар, соль и соду. Хорошенько размешать до однородности и дать соде подействовать, оставив на 5 минут.

Читайте такжеАппетитные блины с творогом: как приготовить невероятные налистники на МасленицуДалее постепенно добавлять муку. Ее точное количество зависит от сорта и клейковины. Хорошо вымесить тесто, чтобы оно совсем отставало от рук. Можно также тесто несколько раз бросить об стол. Накрыть тесто и дать ему полежать минут 15.

Приготовление начинки. Творог протереть через сито от крупинок. Добавить желток и сахар, размешать до однородности.

Из теста сделать колбаски, нарезать на кусочки. Каждый кусочек расплющить и слегка раскатать. Слепить вареники, выложив их на посыпанную мукой поверхность.

Отварить вареники в подсоленной воде. Когда всплывут варить еще 3-4 минуты. Готовые вареники разложить на блюде, чтобы не слипались. Подавать со сметаной или ягодами.

Вареники с творогом на паре

Мука - 400 г

Кефир - 250 г

Яичные желтки - 1 шт.

Сода пищевая - 0,5 ч. л.

Соль - по вкусу

Для начинки

Творог - 250 г

Яичные желтки -1 шт.

Сахар - 3 ст. л.

Ваниль - по вкусу

Смешать просеянную муку, щепотку соли, желток, кефир (комнатной температуры) и соду. Замесить однородное, гладкое, слегка липкое тесто. Отставить его в сторону, можно накрыть чем-нибудь, чтобы не заветрилось.

Приготовление начинки. К творогу добавить желток, сахар и ванильный сахар. Если творог будет течь и плохо держать форму, можно добавить 1 столовую ложку без горки манки. И оставить набухнуть на 10 минут.

Затем рабочую поверхность и тесто хорошо присыпать мукой. Раскатать колбаской и разделить на кусочки. Каждый хорошо обвалять в муке и раскатать не слишком тонко. Наложить чайной ложкой начинку и защипнуть края, формируя вареники.

Варить вареники можно в кастрюле на паровой бане или в мультиварке на пару.

Для приготовления на паровой бане 1/4 кастрюли заполнить водой и положить на большой огонь. Вода должна кипеть.

Поверхность, на которой будут вариться вареники, хорошо смазать растительным маслом. Так следует делать после каждой партии вареников. Выложить вареники в один слой, чтобы они не касались друг друга. Накрыть крышкой и варить примерно 5 минут.

Если готовить в мультиварке, чашу для приготовления на пару надо смазать растительным маслом. Выложить вареники на расстоянии друг от друга. Выставить режим "Пароварка" на 15 минут в мультиварке-пароварке мощностью 900 Вт.

Готовые вареники переложить в емкость с большим количеством сливочного масла (после каждой партии хорошо перемешивать). Подавать их лучше всего со сметаной.

Вареники с соленым творогом

Мука - 350 г

Вода-140 мл

Яйцо - 1 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Для начинки

Творог - 400 г

Зелень любая

Соль, перец - по вкусу

Воду смешать с яйцом и солью. Слегка взбить все вилкой до объединения.

Читайте такжеПухлые и нежные вареники с картошкой: как приготовить невероятную вкуснятинуЧастями добавлять муку (ее может понадобиться больше или меньше). Вымесите тесто на столе, пока оно не перестанет прилипать к рукам, но останется мягким. Накрыть его полотенцем и оставить на несколько минут.

Мелко нарезать зелень. Соединить ее с творогом, посолить и поперчить, хорошо перемешать до однородности.

Тесто разделить на две части. Одну оставить под полотенцем, а со второй сформировать колбаску и нарезать на одинаковые кусочки.

Каждый кусочек сплюснуть, а затем раскатать на лепешку. На серединку выложить начинку и залепить вареник. Вареники опустить в кипящую подсоленную воду, варить три-четыре минуты после всплытия. Подавать их со сметаной.

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Автор: УНИАН