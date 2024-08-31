Воздушные булочки с маком точно понравятся вашим близким.

Многие дети и даже взрослые обожают выпечку с маком, но самая частая проблема покупных булочек в малом количестве начинки. УНИАН предлагает рецепт, по которому можно сделать булочки с маком на молоке всего за полтора часа.

Вкуснейшие булочки с маком - рецепт

Ингредиенты:

полкилограмма муки;

стакан молока;

пакетик ванильного сахара;

пять столовых ложек сахара;

щепотка соли;

сто граммов маковой начинки или мака;

изюм - по желанию;

один пакетик дрожжей 11 грамм;

два яйца;

сто грамм сливочного масла.

Запоминайте, как приготовить булочки с маком по этому рецепту.

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Булочки с маком из дрожжевого теста готовятся очень просто. Сначала вам нужно сделать опару - развести в 250 мл теплого молока 1 пакетик сухих дрожжей, туда же добавить 2 ст.л сахара и 1 ст.л муки. Все перемешать и оставить в теплом месте на 20 минут. В отдельную миску просеять 500 гр муки, сделать углубление и вбить туда куриное яйцо. На плите растопить сливочное масло.

Когда опара будет готова, ввести ее в муку, вылить масло, всыпать оставшееся количество сахара (3 ст.л), ванильный сахар и соль. Все перемешать ложкой, а потом вымесить тесто руками. Если решили добавлять изюм, то ввести его в тесто на данном этапе. Накрыть полотенцем, оставить в теплом месте на 1 час.

Маковую начинку подготавливать не нужно, а вот если вы решили взять обычный мак, то его предварительно необходимо залить кипятком на 10 минут, потом воду слить, мак перемолоть в блендере с сахаром и перемешать.

Тесто разделить на 2 части, каждую из которых раскатать в корж толщиной в 0.5 см, смазать сливочным маслом. Равномерно распределить начинку, свернуть тесто в рулет. Нарезать каждый рулет на 10 кусочков, выложить на противень, смазанный сливочным маслом (можно противень застелить бумагой, которую тоже необходимо смазать маслом), оставить на 15 минут. Затем смазать булочки с маком взбитым яичным желтком и выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

По этому рецепту можно сделать не только булочки с маком - уместно использовать и корицу, и цукаты, и любые другие начинки.

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