Быстрые закуски на Новый год готовятся буквально за 15 минут без лишних хлопот.

Закуски на Новый год разогревают аппетит и готовят к подаче основного блюда. Если у вам нет времени или желания часами стоять у плиты - предлагаем рецепты простых и быстрых праздничных закусок. Эти блюда можно приготовить за 15-20 минут без излишних хлопот.

Закуска на Новый год "Мандаринки"

Эта закуска внешне напоминает мандарины. Сверху можно прикрепить "листья" из мяты.

Вареные яйца - 2 шт.

Вареная морковь - 3 шт.

Плавленые сырки - 2 шт.

Сыр твердый - 100 г.

Чеснок - 2 зубчика.

Майонез - 2-3 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Яйца и морковь отварить до готовности. Чтобы морковь быстрее сварилась, её можно мелко нарезать. Натереть на крупной терке плавленый и твердый сыр, а также яйца. Чеснок выдавить через пресс или мелко натереть. Смешать в большой миске тертые сыры, яйца, чеснок и майонез, посолить и поперчить по вкусу.

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Из сырной массы мокрыми руками скатать шарики размером с мандарин. Морковь натереть на средней терке и слегка подсолить. Затем мокрыми руками равномерно обвалять каждый сырный шарик в тертой моркови. Слегка приплюснуть "мандаринки" и переставить в холодильник.

Рулетики с ветчиной и огурцом на Новый год

Очень быстрые рулетики всего лишь из трех ингредиентов.

Маринованные огурцы мелкие - 8 шт.

Ветчина - 8 тонких ломтиков.

Крем-сыр - 120 г.

Ветчину нарезать тонкими широкими ломтиками. Каждый ломтик смазать мягким сливочным сыром. Затем на ветчину выложить мелкие огурцы. Завернуть ветчину рулетиками и при необходимости закрепить зубочистками.

Фаршированные крабовые палочки с яйцом и плавленым сыром

По желанию в начинку можно добавить размятое вилкой авокадо - тогда начинка будет приятного зеленоватого цвета.

Крабовые палочки - 200 г.

Яйца - 3 шт.

Твёрдый сыр - 80 г.

Чеснок - 1 зубч.

Майонез - 2 стол.л.

Соль, перец по вкусу.

Яйца сварить вкрутую. Натереть на крупной терке яйца и сыр, а на мелкой терке - чеснок. Смешать яйца, сыр, чеснок и майонез, посолить и поперчить начинку по вкусу.

Затем аккуратно развернуть крабовые палочки. Чтобы крабовые палочки хорошо раскрутились и не сломались, разомните их пальцами пару минут по всей длине, или опустите на несколько минут в горячую воду. Смазать крабовые палочки начинкой и снова завернуть в рулет.

Закуска из лаваша с фетой и финиками

Необычное сочетание соленого сыра, сладких фиников и пряного чеснока очень удивит гостей.

Лаваш - 3 шт.

Сыр фета - 250 г.

Сметана или майонез - 3 ст.л.

Чеснок - 3 зубчика.

Укроп, петрушка - 50 г.

Финики без косточек - 100 г.

Соль, перец по вкусу.

Финики мелко нарезать, зелень помыть и порубить ножом. Натереть чеснок на мелкой терке. Фету размять вилкой. Смешать в большой миске фету, финики, чеснок, зелень и майонез или сметану. Начинку равномерно разложить по лавашу и закрутить рулет. Нарезать рулеты на порционные кусочки.

Тарталетки с красной рыбой

Красную рыбу можно заменить селедкой или крабовыми палочками.

Тарталетки готовые - 30 шт.

Плавленые сырки - 2 шт.

Майонез - 4 ст.л.

Красная рыба слабосоленая - 300 г.

Свежий огурец крупный - 1 шт.

Яйца вареные - 2 шт.

Зелень для украшения.

С огурца снять кожуру и нарезать мякоть мелкими кубиками. Яйца отварить вкрутую. Натереть на крупной терке яйца и плавленые сырки. Рыбу нарезать мелким кубиком. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом и выложить в тарталетки. Солить начинку не нужно, поскольку рыба сама по себе соленая. Украсить тарталетки зеленью или икрой.

Форшмак из селедки

Для форшмака выберите малосольное филе селедки без косточек.

Филе селедки - 100 г.

Кислое яблоко - 50 г.

Молоко - 40 мл.

Лук - 20 г.

Мякоть хлеба - 30 г.

Яйцо - 1 шт.

Зеленый лук - 3 пера.

Яйца отварить вкрутую. Хлебный мякиш замочить в молоке на пару минут и отжать. Удалить кости с селедки. Смешать селедку, яблоко, лук, хлеб, вареное яйцо и зеленый лук. Перебить смесь до однородности или пропустить через мясорубку. Готовый форшмак можно намазать на хлеб.

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