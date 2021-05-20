Прокурор обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о гражданской конфискации приобретенного депутатом необоснованного актива.

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила в суд первый иск о гражданской конфискации необоснованного актива в сумме более 1,2 млн грн у народного депутата Украины от "ОПЗЖ" Ильи Кивы.

Как говорится в сообщении пресс-службы САП, иск подан сегодня.

"20 мая исполняющий обязанности начальника пятого отдела управления САП Денис Демкив обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн гривен, принадлежащих народному депутату Украины IX созыва, и взыскания их в соответствии с украинским законодательством в доход государства", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что факт получения необоснованного актива народным депутатом выявили прокуроры САП при содействии НАПК и НАБУ при реализации полномочий, определенных ч. 5 ст. 290 ГПК Украины и ч. 3 ст. 23 закона Украины "О прокуратуре".

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"Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости ("Жомовая яма") и не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению ими, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности. За аренду указанный народный избранник противоправно получил 1 млн 242 тыс. 236 грн. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций", - сообщили в прокуратуре.

Представительство государства в суде по этому делу осуществляют прокуроры САП.

Как стало известно УНИАН из источников в правоохранительных органах, иск направлен на конфискацию актива народного депутата Кивы.

"Жомовая яма" Ильи Кивы: что известно

В июле 2020-го журналисты программы "Наші гроші" рассказали о сомнительном бизнесе Ильи Кивы, который, по данным декларации, получает ежегодно по миллиону гривень от сдачи в аренду жомовой ямы.

По словам авторов расследования, депутат также не задекларировал стометровую квартиру в Киеве и авто с наймом охраны.

Журналисты предположили, что яму Кива использует для отмывания денег. Сам Кива опроверг информацию и опубликовал видео с действующим предприятием, которое ему принадлежит, и которое принесло те же 1,2 млн грн дохода.

Денис Бигус выехал по указанному адресу в село Заводское Полтавской области и нашел «предприятие», о котором говорил Кива. Им оказался поросший бурьяном пустырь с кучей металлолома.

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Авторы: Дмитрий Хилюк, Юлия Петриченко