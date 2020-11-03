"Схемы" обнародовали новое расследование, в котором рассказали, чем владеет глава КСУ и его семья.

Журналисты программы "Схемы" выяснили, что семья председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, кроме имения в оккупированном Крыму, также владеет элитной недвижимостью в Киеве и вблизи столицы.

Об этом говорится в новом расследовании "Схем".

В частности, речь идет о четырехкомнатной квартире в ЖК "Новопечерские липки" и большом особняке с бассейном под Киевом. Эти объекты записаны на мать и тещу Тупицкого. Квартира была приобретена в сентябре 2013 года сразу после назначения его в КСУ. Площадь жилья - 216,5 квадратных метров. Впоследствии семья приобрела еще два паркоместа в "Новопечерских липках".

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"Средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК по состоянию на 2013 год составляла $2900, то есть квартира такой площадью стоила там более $600 тысяч", - выяснили журналисты.

Выписка из госреестра свидетельствует о том, что владелицей имущества является мать председателя КСУ Галина Тупицкая. На момент приобретения ей было 73 года.

В Василькове под Киевом семья судьи владеет имением с бассейном. Площадь дома - 211,4 квадратных метра, земельных участков - 23 сотки. Это все было приобретено в августе 2018 года и оформлено на тещу Тупицкого Ларису Колпаченко. Формально ему принадлежат лишь 7,5 соток земли в Василькове - они есть в декларации. Теща главы КСУ, утверждают "Схемы", долгое время работала в аптеке в Донецке.

"Если посмотреть на территорию сверху, то видно что между земельным участком Александра Тупицкого и участками, оформленными на его тещу Ларису Колпаченко, нет забора, и это одна общая территория – на которой стоит большой особняк и несколько дополнительных сооружений, также здесь расположен бассейн и небольшой пруд", - говорится в расследовании. По данным источников журналистов, этим имением регулярно пользуется Тупицкий.

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1 ноября во дворе было зафиксировано авто белого цвета, похожее на BMW X6. Согласно декларации, им владеет жена Тупицкого Ольга. Также возле дома журналисты увидели черную Toyota Camry. Именно такие авто есть на балансе Конституционного суда.

Пресс-служба Конституционного суда комментировать имущество главы КСУ отказалась, заявив, что эта информация содержится в ежегодной декларации.

Имущество Тупицкого в Крыму

28 октября программа "Схемы" сообщила, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз в оккупированном Россией Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

По информации ГБР, председатель КСУ в июле 2018 года в составе группы лиц самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил правочин, которым признал полномочия должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесении его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ.

Таким образом, по мнению ГБР, он, возможно, совершил деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Тупицкий объяснил, что не задекларировал землю в Крыму, потому что не знал, как это сделать, и заверил, что его "единственная вина", что он не обратился в НАПК, чтобы этот орган разъяснил ему, как этот вопрос решить. Он отметил, что этим вопросом занимались юристы и, "наверное, ничего другого не придумали, как урегулировать вопросы разграничения созданием правочина договора купли-продажи".

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Автор: Юрий Годован